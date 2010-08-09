پایانه های تهران برای استقبال از ماه رمضان به حالت آماده باش درآمدند

ولی آذروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه برابر دستورالعملهای صادره از سوی شهردار تهران مبنی بر استقبال از ماه رمضان، تدابیر ویژه ای برای این موضوع در نظر گرفته ایم، اظهار داشت: توجه به سیمای پایانه ها و کوشش در بوجود آوردن فضای معنوی و دلنشین از مهمترین مواردی است که در این ماه در دستور کار قرار داده ایم.

آذروش افزود: به تمام سرپرستان پایانه ها در بخشنامه ای اعلام شده که نظافت، آراستگی معابر و سرویسهای بهداشتی و همچنین اهتمام جدی و ویژه به مساجد پایانه ها را به صورت فوق العاده و ویژه دردستور کار قرار دهند.

وی تاکید کرد: در شبهای احیاء نیز برنامه های ویژه و متنوعی را در مساجد پایانه ها برگزار و سعی می کنیم که فضای معنوی دلنشینی را بر پایانه ها حاکم کنیم.

مدیر عامل سازمان پایانه ها همچنین از برپایی ایستگاههای افطاری صلواتی در مناسبتهای خاص این ماه خبر داد و اظهار داشت: نورپردازی و ارتقای زیبایی و پاکیزگی مساجد نیز از دیگر اقدامات این سازمان در ماه رمضان است.

وی ادامه داد: برپایی محافل انس با قرآن کریم در مساجد پایانه ها، برگزاری نمازهای جماعت همراه با برنامه متنوع دینی در پایانه ها را نیز در این ماه در دستور کار داریم.

آذروش تاکید کرد: هویت بخشی به سیمای بصری پایانه ها با استفاده از ظرفیتهای تبلیغاتی در اختیار و با محوریت جملات، حکمات قصار و احادیث از معصومین نیز از دیگر برنامه های این سازمان است.