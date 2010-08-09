40 درصد قرارداد بازیکنان تراکتور پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، محمد حسین جعفری افزود: با توجه به وعده هایی که داده بودیم مسائل رفاهی کلیه بازیکنان و کادر فنی نیز به صورت مناسب رفع شد و مورد خاصی در این خصوص وجود ندارد.

وی با اشاره به تعامل سازنده بین مدیریت باشگاه با سرمربی و سایر کادر فنی و بازیکنان تصریح کرد: این تعامل به نحو بسیار شایسته ای وجود دارد و نتیجه موثر آن را می توان در روحیه تیمی تراکتورسازی مشاهده کرد.

جعفری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اعمال تنبیه انضباطی برای مهدی کیانی بازیکن خطا کار در مسابقه مقابل شهرداری تبریز، اظهار داشت: مهدی کیانی یکی از بازیکنان با اخلاق و متعصب تیم است و پیش از این نیز اظهار ندامت کرده است اما با این وجود این مورد در جلسه کمیته انضباتی باشگاه که فردا تشکیل می شود بررسی و رای نهایی بعد از آن جلسه مشخص خواهد شد.

مدیرعامل تراکتورسازی تاکید کرد: وضعیت عمومی تیم بسیار خوب است و امیدواریم با نتایج خوبی که کسب می شود دل هواداران خود را شاد کنیم.

آیین نامه انضباطی باشگاه به تیم فوتبال ابلاغ شد

سردار جعفری گفت: آیین نامه انضباطی باشگاه توسط مدیر عامل باشگاه تدوین شد و پس از تصویب به تیم فوتبال تراکتورسازی ابلاغ شد.

وی اظهار داشت: امیدوارم تمامی افراد تیم با احترام به این آیین نامه نظم و انضباط را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی اضافه کرد: تیمی که داعیه آسیایی شدن را در سر می پروراند باید برای رسیدن به این هدف خود تلاش کنند.

اساسنامه و برنامه اولیه کانون هواداران تهیه شد

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی همچنین از تدوین اساسنامه و برنامه اولیه کانون هواداران خبر داد.

وی افزود: در این برنامه ارائه شده به برطرف کردن مسائل و مشکلات هواداران اشاره شده است که امیدواریم با عملی شدن آن گام بلندی برای رفاه هواداران پرشور تراکتورسازی برداشته شود.

به گفته جعفری، هواداران می توانند در محلی که در سطح شهر ایجاد می شود مراجعه و با مسئولین باشگاه تعامل داشته باشند.

وی ادامه داد: این محل انتخاب گردیده و به زودی به اطلاع هواداران خواهد رسید.

جمشید خطیبی مدیر تیم بزرگسالان تراکتورسازی شد

وی اعلام کرد: جمشید خطیبی قائم مقام باشگاه تراکتور با حفظ سمت از طرف سردار جعفری به عنوان مدیر تیم بزرگسالان برگزیده شد.