برگزاری سومین سمینار منطقه ای آسیب شناسی مطبوعات شمال غرب در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ دبیر علمی سمینار شامگاه یکشنبه در تالار خاقانی خانه فرهنگ گفت: 45 مقاله از چهار استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل برای شرکت در این سمینار ارسال شده بود که در این میان تنها 19 عنوان به مرحله نهایی راه یافتند.

محمد عزیزی راد با بیان این که طبق نظر هئیت داوران مقاله های ارائه شده به این سمینار نفرات برتر نداشت، ادامه داد: طاهر خیری و کاظم قاسمی به صورت مشترک مقام سوم را به خود اختصاص داده و سحر نعمتی برگزیده بخش ویژه شد.

رئیس خانه مطبوعات آذربایجان شرقی با اشاره به سابقه این جشنواره در سال های گذشته خاطرنشان کرد: سمینار آسیب شناسی مطبوعات محلی در سالهای گذشته به صورت استانی برگزار شده بود که امسال به همت خانه مطبوعات این سمینار در سطح منطقه گسترش یافت.

وی جایگاه درخشان مطبوعات تبریز را در طول تاریخ یاد آور شد و ذکر کرد: مطبوعات آذربایجان شرقی جایگاه خاصی داشته و تاریخ از یاد نمی برد که رهبران تبریزی پایه گذار مطبوعات در ایران بودند.

وی ادامه داد: با وجود افت چشمگیر مطبوعات در دوران ستم حکومت پهلوی با تلاش بسیار در دوران پس از انقلاب قدم در راه پیشرفت گذاشت.

رئیس خانه مطبوعات با اشاره به اینکه مطبوعات آذربایجان شرقی در رده چهارمین استان برتر کشوری است، اظهار داشت: حضور خیل عظیم نسل جدید خبرنگاران خوش قلم نوید پیشرفت چشمگیر را می دهد.

سومین سمینار منطقه ای آسیب شناسی مطبوعات شمال غرب مقاله برتر نداشت

عضو هیئت داوران سومین سمینار آسیب شناسی مطبوعات منطقه ای شمال غرب کشور گفت: طبق نظر هیئت داوران هیچ یک از آثار سومین سمینار منطقه ای علمی تخصصی آسیب شناسی مطبوعات محلی دارای رتبه برتر نبود.

مجید رضاییان به نمایندگی از داوران این سمینار گفت: اولین اصل در عالم ارتباطات صدق است و صادقانه می گویم که مقالات این دوره همه کپی برداری شده از دیگر مقالات و منابع موجود در سایت های اینترنتی بودند.

وی اظهار داشت: در پژوهش هدف و متن و محتوا باید مشخص شده باشند و این در حالیست که در مقاله های ارائه شده این نظم و انسجام وجود نداشت.

رضاییان مقاله های نفرات برگزیده را بررسی کرده و با اشاره به روش های تحقیق اضافه کرد: با علم به این موضوع که روش تحقیق به دو صورت میدانی و پرسشنامه ای انجام می شود، باید جامعه هدف انتخاب شده و پس از تحلیل و مقایسه محتوا و مخاطب با یکدیگر در نهایت رابطه معنا دار انها را بررسی کرد.

وی با تحلیل مقاله های منتخب خاطرنشان کرد: دامنه تحقیق باید محدود باشد و در صورت گسترده شدن این دامنه امکان جمع بندی وجود نخواهد داشت.