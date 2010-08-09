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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۳۲

عکس خبری/ نشست نقد و بررسی مجموعه زیر هشت

عکس خبری/ نشست نقد و بررسی مجموعه زیر هشت

کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگران مجموعه زیر هشت در یک نشست نقد و بررسی به پرسشهای خبرنگاران مهر پاسخ دادند.



سیروس مقدم- کارگردان



سیروس مقدم و سعید نعمت الله فیلمنامه نویس



کامران تفتی - بازیگر نقش منصور



امیر جعفری- بازیگر نقش عطاء



سعید نعمت الله فیلمنامه نویس



کامران تفتی - بازیگر نقش منصور

عکس / محسن رضایی

کد مطلب 1130477

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