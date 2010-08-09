عکس خبری/ نشست نقد و بررسی مجموعه زیر هشت

سیروس مقدم- کارگردان
سیروس مقدم و سعید نعمت الله فیلمنامه نویس
کامران تفتی - بازیگر نقش منصور
امیر جعفری- بازیگر نقش عطاء
سعید نعمت الله فیلمنامه نویس
کامران تفتی - بازیگر نقش منصور
عکس / محسن رضایی
کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگران مجموعه زیر هشت در یک نشست نقد و بررسی به پرسشهای خبرنگاران مهر پاسخ دادند.
سیروس مقدم- کارگردان
سیروس مقدم و سعید نعمت الله فیلمنامه نویس
کامران تفتی - بازیگر نقش منصور
امیر جعفری- بازیگر نقش عطاء
سعید نعمت الله فیلمنامه نویس
کامران تفتی - بازیگر نقش منصور
عکس / محسن رضایی
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