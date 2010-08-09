مدیریت پژوهشگاه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش یکپارچه می شود

محمد علی قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این موضوع در شورای عالی اداری تصویب شده و به زودی ابلاغ و از این پس تمام امور پژوهشی با حفظ استقلال در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش انجام می شود.

معاونت پژوهش و برنامه ریزی آموزشی یکی از معاونتهای وزارت آموزش و پرورش است که تحت عنوان یک سازمان امور مربوط به تالیف و چاپ کتب درسی را دنبال می کند. هم اکنون حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان این معاونت را به عهده دارد.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش درباره دلایل این اقدام گفت: مهمترین دلیل این اقدام یکپارچه کردن امور پژوهشی و جلوگیری از پژوهشهای تکراری در آموزش و پرورش است چرا که هم اکنون بین فعالیتهای پژوهشگاه و معاونت پژوهشی موازی کاری می شود و قصد ما این است که مانع آن شویم چون هزینه های سنگین و بازدهی پایینی را به دنبال دارد.

قدمی با بیان اینکه شان پژوهش مستقل و آزاد است، اظهار کرد: پژوهش باید بتواند تمام مسائل را به خوبی رصد کند و به همین دلیل دارای شان مستقلی است به همین دلیل یکی شدن آن با دستگاه اجرایی اشتباه بود. چگونه می شود که یک دستگاه هم کتاب تالیف کند و هم کتابش را مورد نقد قرار دهد بنابراین تمام این مسائل باعث شد که بخش پژوهشی از آن معاونت جدا و به ما سپرده شود.

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش مشغول به فعالیتهای پژوهشی است و بودجه مستقلی دارد.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش افزود: 90 درصد پژوهشهای ما جنبه کاربردی دارد و براساس نیازهای روز آموزش و پرورش انجام می شوند.

به گفته قدمی، با این تغییر ساختار، پنج پژوهشکده زیر مجموعه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش فعالیت می کنند.