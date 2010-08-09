بانوان فوتسالیست گرگان محروم از یک وجب جا برای تمرین

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در حال حاضر این تیم تنها هفته ای یک جلسه تمرین دارد که این شرایط برای این تیم لیگ برتری مطلوب نیست و این گروه باید حداقل هفت جلسه تمرین برای آمادگی جهت شرکت در یک مسابقات را داشته باشند.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی سرخپوشان گرگان در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان گفت: نبود زمین برای تمرین بانوان از جمله مشکلات فوتبال بانوان است.

مجید دزیانی افزود: زمین چمن آزادی هفته ای دو جلسه در گرمترین ساعت روز به بانوان اختصاص داده شده که به دلیل شدت گرما در ماه جاری تمرینات تعطیل شد.



دزیانی اضافه کرد: با مساعدت عیسی ساور سفلی و کادر مدیریت شموشک هم اکنون در جاده گرگان - کردکوی در باشگاه فرهنگی ورزشی شموشک هفته یک جلسه در زمین چمن مشغول تمرین هستند.

وی با اعلام نارضایتی از زمین و امکانات مناسب برای بانوان اظهار داشت: تیم لیگ برتری برای کسب موفقیت در مسابقات حد اقل هفته ای هفت جلسه باید تمرین داشته باشد که این مهم به دلیل عدم امکانات برای تیم بانوان سرخ پوشان میسر نیست.

عکس تزیئنی است

مدیرعامل باشگاه سرخ پوشان گرگان ضمن اعلام رضایت از فوتسال بانوان گفت: در سال 87 مسابقات فوتسال با حضور هفت تیم صاحب نام از سطح کشور به صورت رفت و برگشت برگزار شد.

دزیانی ادامه داد: با توجه به اولین حضور بانوان سرخ پوش، گرگان رده جوانان مقام سوم را کسب کرد و این در حالی بود که با رقیبان قدرتمندی که دارای اسپانسرهای مالی خوبی بودند به رقابت پرداختند.

به گفته مدیرعامل باشگاه سرخ پوشان گرگان مساعدت مدیر عامل شرکت گاز گلستان با در اختیار قرار دادن سالن ورزش شهید گرزین به صورت ساعاتی در هفته به فوتسال بانوان کمک چشمگیری شده است.

وی ضمن قدردانی از زحمات قربانعلی پاشا مدیرکل تربیت بدنی استان گفت: تربیت بدنی گرگان نگاه همدلی نداشته و همین مسئله باشگاه را دچار مشکلاتی کرده است.

مجید دزیانی اضافه کرد: رئیس تربیت بدنی گرگان باشگاه سرخ پوشان را برای اقدام به رایزنی با ادارات در راستای جذب منابع مالی تیم سرخ پوشان منع کرده است و حتی در صورت نارضایتی از شرایط مالی باشگاه، پیشنهاد واگذاری مجوز باشگاه را به فرد دیگری داده است.

وی خواستار تعامل بیشتر رئیس تربیت بدنی گرگان نسبت به فعالان رشته های ورزشی شد و افزود: ورزشکاران و ورزش دوستان گلستانی در راستای رشد و ارتقای ورزش استان بای بکوشند که تیم سرخ پوشان نیز به طور قطع ازین قاعده مستثنی نیست.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی سرخ پوشان گرگان گفت: پس از پایان ماه مبارک رمضان مسابقات فوتبال سوپر لیگ بانوان کشور با حضور 14 تیم از به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.



مجید دزیانی اظهار داشت: از حدود سه ماه پیش تمرینات فوتبال را پس از فراخوان بهترین بازیکنان در سطح استان آغاز کردیم.



در سال گذشته از سوی هیئت فوتبال گلستان، باشگاه سرخ پوشان به عنوان فنی ترین و بهترین تیم در استان انتخاب شد.



ورزش بانوان برای توسعه و پیشرفت نیازمند رفع مشکلات فراروی و اتخاذ برنامه های جامع و هدفمند از سوی مسئولان امر است تا به جایگاه شایسته اش در عرصه ورزش کشور دست یابد.