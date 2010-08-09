به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضا زاده به همراه داراب ریاحی، نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری روز پنج شنبه به مدت دو روز در مشکین شهر حاضر خواهند شد تا علاوه بر ارزیابی امکانات موجود در اردو از نزدیک کار آماده سازی ملی پوشان را نیز زیر نظر بگیرند.

رضازاده با ابراز رضایت از وضعیت تیم ملی وزنه برداری گفت: با کادر فنی تیم ملی در تماس هستم و خوشبختانه ملی پوشان در شرایط مطلوبی در حال آماده سازی برای مسابقات جهانی آنتالیا و بازی های آسیایی گوانگجو هستند. ملی پوشان پس از پایان اردوی مشکین شهر حضوری کوتاه مدت در تهران خواهند داشت، چرا که در حال رایزنی هستیم تا آخرین مرحله اردوی تیم ملی وزنه برداری را قبل از مسابقات جهانی آنتالیا در کرمانشاه برگزار کنیم.

سرپرست فدراسیون وزنه برداری در ادامه افزود: خواست قلبی همه ما این است که این نفرات ملی پوش که نزدیک به هفت ماه به طور شبانه روزی در اردو هستند و بی وقفه تمرین می کنند، حاصل زحمات خود را در مسابقات جهانی آنتالیا که انتخابی کسب سهمیه المپیک لندن نیز به شمار می رود بگیرند و در بازی های آسیایی گوانگجو هم برای ایران مدال آوری کنند. با عنایت خداوند، حمایت رسانه ها و دعای خیر مردم، رسیدن به این اهداف دور از دسترس نیست.

اردوی 21 روزه تیم ملی بزرگسالان از شنبه 9 مرداد در مشکین شهر اردبیل آغاز شده است. مسابقات جهانی آنتالیا اواخر شهریور ماه در ترکیه برگزار خواهد شد.