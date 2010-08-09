شهرداران عراقی معماری برج میلاد را ستودند

به گزارش خبرگزاری مهر، این گروه در دیدار از مجموعه برج میلاد با چگونگی ساخت آن و توانمندی مهندسان و متخصصان کشور در ساخت این سازه آشنا شدند.

در این بازدید که با هماهنگی معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران برگزار شد، طراحی و معماری همچنین فناوری بکار گرفته شده در ساخت این سازه از جمله مواردی بود که مورد توجه شهرداران عراقی قرار گرفت و تحسین آنان را برانگیخت.

برج میلاد به بلندی 435 متر، چهارمین برج مخابراتی جهان است که سازه رأس آن با 12 هزار متر مربع زیربنا از نظر وسعت کاربری درمیان دیگر برج های جهان مقام نخست را دارد.

برج میلاد با وزن تقریبی 150 هزار تن به گونه ای طراحی و ساخته شده که در برابر پدیده های طبیعـی از جمله جریان های هوا با سرعت 140 کیلومتر در ساعت در پای برج، تند بادهای لحظه ای با سرعت 220 کیلومتر در ساعت و زمین لرزه احتمالی کاملأ مقاوم و پایدار است.

بهینه سازی و گسترش پوشش رادیویی و تلویزیونی، ایجاد زیرساخت های تلویزیونی دیجیتال، تسهیل و گسترش ارتباطات بی سیم، هواشناسی و کنترل ترافیک همچنین گردشگری از جمله کاربردهای مجموعه برج میلاد است.