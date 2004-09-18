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۲۸ شهریور ۱۳۸۳، ۱۷:۳۳

گزارش خبرنگار اعزامي مهر از وين (103)

ايستادگي غير متعهد ها كارگر شد ؛ اروپا بخش مهمي از نظر غير متعهد ها را پذيرفت

سخنگوي هيات ايراني خبر داد كه سه كشور اروپايي در پي ايستادگي گروه غير متعهد ها بخش قابل توجهي از اصلاحيه مورد نظرآنها در بند 7 را پذيرفته اند گرچه گروه نم هنوز قبول بند 8 را به تصريح شفاهي البرادعي در جلسه مبني بر جدا بودم وظايف پادمان و اقدامات داوطلبانه ايران كرده اند. اين مساله نشانگر قدرت ايران و غير متعهد ها است.

به گزارش خبرگزاري مهر موسويان لحظاتي پيش به خبرنگاران گفت: بر اين اساس نم مقرر كرده كه براي باقي نماندن هر شبهه اي البرادعي بايد تفكيك اقدامات داوطلبانه اي كه ايران انجام داده با وظايف پادماني اش را اعلام كند. به گونه اي كه در غير اين صورت باز هم غير متعهد ها بند 8 مورد نظر اروپا را نخواهند پذيرفت.

موسويان در پاسخ به مهر موضوع تهديد آژانس به قطع كمك هاي مالي را مساله اي محرمانه و غير رسمي دانست و افزود: خود البرادعي هم در ملاقاتهايي با غير متعهد ها تصريح كرده بود كه اقدامات اطمينان ساز و داوطلبانه ايران نمي تواند مثل وظايف پادماني الزام آور باشد.

کد مطلب 113049

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