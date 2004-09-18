ايستادگي غير متعهد ها كارگر شد ؛ اروپا بخش مهمي از نظر غير متعهد ها را پذيرفت

به گزارش خبرگزاري مهر موسويان لحظاتي پيش به خبرنگاران گفت: بر اين اساس نم مقرر كرده كه براي باقي نماندن هر شبهه اي البرادعي بايد تفكيك اقدامات داوطلبانه اي كه ايران انجام داده با وظايف پادماني اش را اعلام كند. به گونه اي كه در غير اين صورت باز هم غير متعهد ها بند 8 مورد نظر اروپا را نخواهند پذيرفت.

موسويان در پاسخ به مهر موضوع تهديد آژانس به قطع كمك هاي مالي را مساله اي محرمانه و غير رسمي دانست و افزود: خود البرادعي هم در ملاقاتهايي با غير متعهد ها تصريح كرده بود كه اقدامات اطمينان ساز و داوطلبانه ايران نمي تواند مثل وظايف پادماني الزام آور باشد.