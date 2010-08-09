آمادگی 4 کشور عربی برای خرید گاز ایران / آغاز دور جدید مذاکرات گازی با هند

جواد اوجی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت مذاکرات گازی هند گفت: پس از نافذ شدن قرارداد صدور گاز به پاکستان و موافقت دولت اسلام آباد برای ترانزیت گاز ایران به کشورهای ثالث، روندی مذاکرات گازی با هند هم شتاب گرفته است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه در حال حاضر ساخت خط لوله 700 کیلومتری گاز در خاک پاکستان آغاز شده است، تصریح کرد: به زودی عملیات ساخت ادامه خط لوله هفتم سراسری (صلح) به طول 200 کیلومتر تا مرز پاکستان هم آغاز می شود.

معاون وزیر نفت همچنین از آغاز مذاکرات شرکت هندی سیج (SAEG) برای خرید گاز طبیعی ایران خبر داد و در پاسخ به این سئوال مهر که برای صدور گاز به هند مسیر دریایی و یا خشکی در اولویت قرار گرفته است، توضیح داد: در ادامه ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری این لوله گاز تا بندر چابهار ادامه می یابد.

وی با تاکید بر اینکه در بندر چابهار امکان ساخت خط لوله از مسیرهای دریایی و خشکی برای انتقال گاز به هند وجود دارد، اظهار داشت: هم اکنون اجرای هر دو روش محور مذاکرات با طرف هندی بوده و هنوز جمع بندی نهایی در این رابطه حاصل نشده است.

به گزارش مهر، در حال حاضر ساخت خط لوله هفتم سراسری (هفتم) در دو قطعه عسلویه - بندرعباس به طول 422 کیلومتر و بندرعباس - ایرانشهر به طول 480 کیلومتر به پایان رسیده است.

ظرفیت فعلی انتقال گاز در خط لوله هفتم 50 میلیون متر مکعب است که با راه اندازی 9 تاسیسات تقویت فشار ظرفیت این خط لوله به 110 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.

این مقام مسئول در ادامه از کشورهای عمان، کویت و امارات متحده عربی به عنوان دیگر متقاضیان خرید گاز طبیعی از ایران یاد کرد و افزود: به زودی دور جدید مذاکرات با این همسایگان جنوبی کشور در خلیج فارس آغاز خواهد شد.

اوجی در خصوص مذاکرات گاز با کشور سوریه هم اعلام کرد: در حال حال حاضر مذاکرات با عراق انجام گرفته و این کشور برای صدور گاز طبیعی به سوریه واسطه شده است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه برای ترانزیت گاز طبیعی به سوریه ابتدا باید خط لوله گاز عراق آماده شود، یادآور شد: برای ترانزیت گاز به سوریه و سپس برخی از کشورهای اروپایی، وزیر نفت عراق از اخذ مجوز لازم از دولت عراق خبر داده است.