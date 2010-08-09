ظرفیت سالانه تولید فولاد به 18 میلیون تن رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مسعود سمیعی نژاد افزود: هدف گذاری وزارت صنایع و معادن برای رسیدن به تولید 45 میلیون تن فولاد در کشور بر اساس حضور بخش خصوص برنامه ریزی شده است، ضمن اینکه گسترش زنجیره های تولید فولاد باعث ارزش افزوده و رقابت پذیری اقتصاد می‌شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن تصریح کرد: در انتهای برنامه سوم جایگاه ایران در زمینه تولید فولاد در جهان حدود 23 بوده و الان با اقدامات و برنامه ریزیهای چند ساله اخیر در دولت نهم و دهم ، رتبه جهانی ایران به 16 ارتقا یافت.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن تصریح کرد: دولت از زمان اجرای اصل 44 قانون اساسی تقریبا توسعه های بخش فولادی را به بخش خصوصی واگذار کرد.

سمیعی نژاد گفت: با ابلاغ سیاستهای اصل 44 بر اساس قانون تامین منابع مالی توسعه طرحهای فولادی کشور بر عهده سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن یکی از افتخارات دولت را اجرای 8 طرح فولادی بزرگ در هشت منطقه کمتر توسعه یافته ذکر کرد و گفت: هم اکنون این طرحها بیش از 25 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی تاکید کرد از آنجا که ایجاد طرحهای فولادی در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است دولت از زمان اجرا تا مرحله بهره برداری این طرحها را مورد حمایت ویژه خود قرار می دهد.

سمیعی نژاد تصریح کرد: وزارت صنایع و معادن پیش از ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نسبت به خصوصی سازی بخشهایی از فولاد مبارکه ، سنگ آهن گل گهر ، چادرملو و .. اقدام کرده بود.

وی افزود: حمایت وزارت صنایع و معادن از خصوصی سازی واحد های صنعتی باعث سرعت بهره وری و افزایش سود آوری در این شرکتها شد. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن تصریح کرد: با دستیابی متخصصان داخلی به دانش ایجاد کارخانجات فولادی در کشور ، امروز واحد های یک میلیون و 500 هزار تنی فولاد در کشور در بخش خصوصی ظرف کمتر از سه سال به ظرفیت و تولید می رسد.