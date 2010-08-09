تیم "ب" ایران با انجام یک بازی در گروه خود دوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم رقابت‎های بسکتبال جام استانکوویچ لبنان روز یکشنبه با پیروزی تیم "ب" کشورمان مقابل ژاپن آغاز شد. در سه دیدار دیگر که پس از این دیدار برگزار شد تیم‎های چین‎تایپه، قطر و فیلیپین موفق به شکست حریفان خود شدند.

نتیجه دیدارهای برگزار شده در روز دوم رقابت‎های بسکتبال جام استانکوویچ و همچنین روز نخست این مسابقات به شرح زیر است:

شنبه (16 مردادماه)

*عراق 65 - قزاقستان 76

* ژاپن 61 - تایوان 58

* سوریه 75 - قطر 71

* لبنان 74- فیلیپین 59



یکشنبه( 17 مردادماه)

* ایران 72- ژاپن 68

* قزاقستان 64- چین تایپه 80

* اردن 59- قطر 63

* فیلیپین 81 - سوریه 67

دیدار مقابل ژاپن نخستین دیدار تیم "ب" بسکتبال کشورمان در مسابقات جام استانکوویچ لبنان بود. با این وجود ملی‎پوشان بسکتبال کشورمان به واسطه کسب پیروزی در همین یک دیدار موفق شدند در جدول رده‎بندی گروه خود بالاتر از ژاپن و قزاقستان قرار بگیرند که در روز نخست مسابقات نیز به میدان رفتند. تیم "ب" ایران با 2 امتیاز در رده دوم گروه A قرار گرفت. جدول رده‎بندی 8 تیم شرکت کننده در مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان به شرح زیر است:

گروه A:

1- چین تایپه (2 بازی، یک برد، یک باخت، 2 امتیاز)

2- ایران (یک بازی، یک برد، 2 امتیاز)

3- ژاپن (2 بازی، یک برد، یک باخت، 2 امتیاز)

4- قزاقستان (2 بازی، یک برد، یک باخت، 2 امتیاز)

5- عراق (یک بازی، یک باخت، بدون امتیاز)

گروه B:

1- قطر (2 بازی، 2 برد، 4 امتیاز)

2- لبنان (یک بازی، یک برد، 2 امتیاز)

3- فیلیپین (2 بازی، یک برد، یک باخت، 2 امتیاز)

4- اردن (یک بازی، یک باخت، بدون امتیاز)

5- سوریه (2 بازی، 2 باخت، بدون امتیاز)

سومین دوره رقابت‎های بسکتبال جام استانکوویچ لبنان امروز دوشنبه با برگزاری 4 دیدار دیگر پیگیری می‌شود. برنامه این رقابت‎ها به شرح زیراست:

* عراق - تایوان

* ایران- قزاقستان

* اردن - فیلیپین

* لبنان- سوریه

تیم نخست مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان به طور مستقیم به رقابت‎های جام ملت‎های 2011 آسیا صعود می‏کند. تیم ملی ایران با کسب مقام قهرمانی آسیا در دوره پیشین این رقابت‎ها، سهمیه شرکت در مسابقات 2009 جام ملت‏های آسیا را کسب کرد.