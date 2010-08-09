  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۰۹

بسکتبال جام استانکوویچ-لبنان

تیم "ب" ایران با انجام یک بازی در گروه خود دوم شد

تیم "ب" ایران با انجام یک بازی در گروه خود دوم شد

دومین روز مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان با قرار گرفتن تیم "ب" کشورمان در رده دوم گروه A به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم رقابت‎های بسکتبال جام استانکوویچ لبنان روز یکشنبه با پیروزی تیم "ب" کشورمان مقابل ژاپن آغاز شد. در سه دیدار دیگر که پس از این دیدار برگزار شد تیم‎های چین‎تایپه، قطر و فیلیپین موفق به شکست حریفان خود شدند.

نتیجه دیدارهای برگزار شده در روز دوم رقابت‎های بسکتبال جام استانکوویچ و همچنین روز نخست این مسابقات به شرح زیر است:

شنبه (16 مردادماه)
*عراق 65 - قزاقستان 76
* ژاپن 61 - تایوان 58
* سوریه 75 - قطر 71
* لبنان 74- فیلیپین 59
 
یکشنبه( 17 مردادماه)
* ایران 72- ژاپن 68
* قزاقستان 64- چین تایپه 80
* اردن 59- قطر 63
* فیلیپین 81 - سوریه 67

دیدار مقابل ژاپن نخستین دیدار تیم "ب" بسکتبال کشورمان در مسابقات جام استانکوویچ لبنان بود. با این وجود ملی‎پوشان بسکتبال کشورمان به واسطه کسب پیروزی در همین یک دیدار موفق شدند در جدول رده‎بندی گروه خود بالاتر از ژاپن و قزاقستان قرار بگیرند که در روز نخست مسابقات نیز به میدان رفتند. تیم "ب" ایران با 2 امتیاز در رده دوم گروه A قرار گرفت. جدول رده‎بندی 8 تیم شرکت کننده در مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان به شرح زیر است:

گروه A:
1- چین تایپه (2 بازی، یک برد، یک باخت، 2 امتیاز)
2- ایران (یک بازی، یک برد، 2 امتیاز)
3- ژاپن (2 بازی، یک برد، یک باخت، 2 امتیاز)
4- قزاقستان (2 بازی، یک برد، یک باخت، 2 امتیاز)
5- عراق (یک بازی، یک باخت، بدون امتیاز)

گروه B:
1- قطر (2 بازی، 2 برد، 4 امتیاز)
2- لبنان (یک بازی، یک برد، 2 امتیاز)
3- فیلیپین (2 بازی، یک برد، یک باخت، 2 امتیاز)
4- اردن (یک بازی، یک باخت، بدون امتیاز)
5- سوریه (2 بازی، 2 باخت، بدون امتیاز)

سومین دوره رقابت‎های بسکتبال جام استانکوویچ لبنان امروز دوشنبه با برگزاری 4 دیدار دیگر پیگیری می‌شود. برنامه این رقابت‎ها به شرح زیراست:

* عراق - تایوان
* ایران- قزاقستان
* اردن - فیلیپین
* لبنان- سوریه

تیم نخست مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان به طور مستقیم به رقابت‎های جام ملت‎های 2011 آسیا صعود می‏کند. تیم ملی ایران با کسب مقام قهرمانی آسیا در دوره پیشین این رقابت‎ها، سهمیه شرکت در مسابقات 2009 جام ملت‏های آسیا را کسب کرد.

کد مطلب 1130494

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها