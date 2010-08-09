تیم "ب" ایران با انجام یک بازی در گروه خود دوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم رقابتهای بسکتبال جام استانکوویچ لبنان روز یکشنبه با پیروزی تیم "ب" کشورمان مقابل ژاپن آغاز شد. در سه دیدار دیگر که پس از این دیدار برگزار شد تیمهای چینتایپه، قطر و فیلیپین موفق به شکست حریفان خود شدند.
نتیجه دیدارهای برگزار شده در روز دوم رقابتهای بسکتبال جام استانکوویچ و همچنین روز نخست این مسابقات به شرح زیر است:
شنبه (16 مردادماه)
*عراق 65 - قزاقستان 76
* ژاپن 61 - تایوان 58
* سوریه 75 - قطر 71
* لبنان 74- فیلیپین 59
یکشنبه( 17 مردادماه)
* ایران 72- ژاپن 68
* قزاقستان 64- چین تایپه 80
* اردن 59- قطر 63
* فیلیپین 81 - سوریه 67
دیدار مقابل ژاپن نخستین دیدار تیم "ب" بسکتبال کشورمان در مسابقات جام استانکوویچ لبنان بود. با این وجود ملیپوشان بسکتبال کشورمان به واسطه کسب پیروزی در همین یک دیدار موفق شدند در جدول ردهبندی گروه خود بالاتر از ژاپن و قزاقستان قرار بگیرند که در روز نخست مسابقات نیز به میدان رفتند. تیم "ب" ایران با 2 امتیاز در رده دوم گروه A قرار گرفت. جدول ردهبندی 8 تیم شرکت کننده در مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان به شرح زیر است:
گروه A:
1- چین تایپه (2 بازی، یک برد، یک باخت، 2 امتیاز)
2- ایران (یک بازی، یک برد، 2 امتیاز)
3- ژاپن (2 بازی، یک برد، یک باخت، 2 امتیاز)
4- قزاقستان (2 بازی، یک برد، یک باخت، 2 امتیاز)
5- عراق (یک بازی، یک باخت، بدون امتیاز)
گروه B:
1- قطر (2 بازی، 2 برد، 4 امتیاز)
2- لبنان (یک بازی، یک برد، 2 امتیاز)
3- فیلیپین (2 بازی، یک برد، یک باخت، 2 امتیاز)
4- اردن (یک بازی، یک باخت، بدون امتیاز)
5- سوریه (2 بازی، 2 باخت، بدون امتیاز)
سومین دوره رقابتهای بسکتبال جام استانکوویچ لبنان امروز دوشنبه با برگزاری 4 دیدار دیگر پیگیری میشود. برنامه این رقابتها به شرح زیراست:
* عراق - تایوان
* ایران- قزاقستان
* اردن - فیلیپین
* لبنان- سوریه
تیم نخست مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان به طور مستقیم به رقابتهای جام ملتهای 2011 آسیا صعود میکند. تیم ملی ایران با کسب مقام قهرمانی آسیا در دوره پیشین این رقابتها، سهمیه شرکت در مسابقات 2009 جام ملتهای آسیا را کسب کرد.
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