شش میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به شهرستان حاجی آباد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در حاجی آباد، علی‌اکبر ارجمندمنش صبح دوشنبه در جلسه ساماندهی تسهیلات اشتغال روستایی این شهرستان از اختصاص 6 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی با سود چهار درصد و بازپرداخت پنج‌ ساله برای این شهرستان خبر داد.

وی افزود: ‌در راستای ایجاد اشتغال با اولویت جوانان برای روستاها تا سقف یک میلیارد ریال برای هر روستا پرداخت می‌شود که پیش‌بینی می‌شود حدود 100 شغل ایجاد شود.

فرماندار حاجی‌آباد با اشاره به شرایط عمومی دریافت تسهیلات اشتغالزایی بیان داشت: توجیه‌پذیر بودن طرح و قابل اجرا بودن، تاهل داشتن، داشتن مدرک مهارت فنی و حرفه‌ای، ایجاد اشتغال و رفع مشکلات خدماتی روستایی، عدم دریافت تسهیلات از صندوق مهر امام رضا (ع) و داشتن توجیه اقتصادی طرح از جمله مواردی است که این تسهیلات توسط صندوق مهر امام رضا(ع) شهرستان به افراد متقاضی پرداخت می‌شود.

ارجمندمنش ایجاد اشتغال پایدار را مهمترین هدف ارائه تسهیلات اشتغال عنوان کرد و افزود: ‌با توجه به اهداف دولت در راستای رفع بیکاری، ایجاد اشتغال یکی از مهمترین اقدامات فراهم کردن زمینه‌های اشتغال برای مردم روستایی، عدم دریافت تسهیلات از صندوق مهر امام رضا (ع) و داشتن توجیه اقتصادی طرح از جمله مواردی است که این تسهیلات توسط صندوق مهر امام رضا (ع) شهرستان به افراد متقاضی پرداخت می‌شود.

ارجمندمنش ایجاد اشتغال پایدار را مهمترین هدف ارائه تسهیلات اشتغال عنوان کرد و افزود: ‌با توجه به اهداف دولت در راستای رفع بیکاری، ایجاد اشتغال یکی از مهم‌ترین اقدامات فراهم کردن زمینه‌های اشتغال برای مردم به ویژه جوانان است.

فرماندار حاجی‌آباد بیان کرد: دولت باید با بهره‌گیری از شرایط تعاونی‌ها و اعطای تسهیلات کم بهره یا بدون بهره مشاغل پایداری را برای مردم و به ویژه جوانان ایجاد کند.

وی ترویج و نهادینه کردن فرهنگ کار و تلاش را موجب تحقق همت و کار مضاعف دانست و اظهار داشت: توزیع تسهیلات تا وقتی که فرهنگ کار و تلاش در میان مردم نهادینه نشده موجب ایجاد اشتغال نیست.

ارجمندمنش بر لزوم آموزش برای ایجاد اشتغال در جامعه تاکید کرد و افزود: با ارائه آموزش لازم در زمینه‌های مختلف می‌توان فرهنگ کار و تلاش را در بین مردم نهادینه کرد.

وی با اشاره به اهمیت اشتغال در روستاها یادآور شد: یکی از موضوعاتی که در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، اشتغال روستاییان است.