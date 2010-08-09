مراحل پیشرفت کتابخانه دیجیتال تهران/ 50 هزار کتاب علوم انسانی دیجیتالی شد

حمیدرضا آیتاللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این پروژه فرهنگی گفت: ما سعی کردهایم در این پروژه تمامی کتابهای حوزه علوم انسانی را که به زبانهای انگلیسی و عربی نوشته شدهاند، پوشش دهیم و به صورت فایل pdf روی شبکه اینترانت کتابخانه دیجیتال تهران قرار دهیم.
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با تاکید بر ادامه این پروژه درباره کتابهای فارسی این حوزه هم یادآور شد: کتابهای فارسی که مربوط به 30 سال قبل و پیشتر از آن است و همچنین آن دسته از کتابهایی که بتوانیم اجازه انتشار فایل pdf آنها را از ناشرانشان بگیریم، دیجیتالی میشوند.
وی در توضیح بیشتر این نکته گفت: این دسته از کتابها در شبکهای داخلی به نام اینترانت و نه اینترنت عرضه میشوند و لذا مشکلی از بابت حقالتالیف وجود ندارد؛ در واقع همانند کتابهایی است که در یک کتابخانه قرار دارد و افراد آن را بدون نیاز به اجازه ناشرش به امانت میگیرند.
آیتاللهی افزود: کارهای مربوط به تهیه نرمافزارهای مربوطه انجام شده و تاکنون حدود 50 هزار عنوان کتاب به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی به فایل pdf درآمده و در واقع دیجیتالی شدهاند.
به گفته رئیس شورای سیاستگذاری کتابخانه دیجیتال تهران این پروژه تا دیجیتالی کردن دست کم 200 هزار عنوان کتاب ادامه خواهد یافت و آن زمان امکان استفاده اعضاء کتابخانهها و مراکز زیرمجموعه این شبکه در تهران فراهم خواهد شد.
پیشتر هم محمد مشاری معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، از راهاندازی چنین کتابخانهای در این شهر خبر داده بود و به گفته او فاز نخست این طرح مهرماه و به صورت شبکهای داخلی راهاندازی میشود.
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