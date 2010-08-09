جاذبه های گلستان در سیمای استانهای مختلف معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی صبح دوشنبه درجلسه کارگروه گردشگری این استان گفت: با نظر به اینکه استان گلستان از توانمندیهای بالقوه الهی برخورداربوده و ویژگیهای خاصی دارد که این استان را به نگارستان ایران تبدیل کرده، به تصویر کشیدن این جاذبه ها و معرفی و تبلیغ هرچه بهتر و بیشتر این استان از ضروریات است.

وی اظهار داشت: با وجود جذابیتهایی چون کوه و دشت، آبشار و جنگل، تالاب های مختلف و امکانات گردشگری گوناگون در این استان و چاپ و انتشار CD و بروشورهای معرفی این استان، ولیکن تاکنون به خوبی این قابلیتها معرفی نشده، ازاینرو تهیه برنامه تبلیغاتی این استان جهت پخش در شبکه های تلویزیونی مختلف از جمله راهکارهای معرفی هر چه بهتر این استان خواهد بود.

وی با اشاره به همجواری استانهایی چون تهران و خراسان رضوی، اجرای این طرح را از این استان ها مناسب عنوان کرد و گفت: در همین راستا در نظر است با همکاری شرکت پیام بازرگانی سروش، نسبت به تهیه 30 برنامه 10 دقیقه ای در محدوده های مختلف جغرافیایی استان با به تصویر کشیدن قابلیت ها و جذابیتهای گوناگون اقدام شود.

فعالی برآورد هزینه تولید و پخش این برنامه تبلیعاتی را حدود یک میلیارد ریال عنوان کرد.



مدیرکل میراث فرهنگی گلستان یادآورشد: همچنین در راستای معرفی هرچه بهتر جاذبه های گردشگری گلستان، تابلوهای اطلاع رسانی این جاذبه ها در بین جاده های استان گلستان نصب خواهد شد.

فعالی گفت: با نظر به اینکه استان گلستان به عنوان استان اولویت دار صنعت گردشگری می باشد، ولیکن نیاز است که قابلیت ها و جذابیتهای این استان سرسبز همه جانبه معرفی شود.

وی با اشاره به اهمیت تبلیغات گسترده گردشگری این استان خاطرنشان کرد: طرح اطلاع رسانی بین جاده ای یکی از راهکارهای مناسب برای معرفی هر چه بیشتر استان است که با نصب تابلوهای راهنمای گردشگری، جاذبه های این استان برای مسافران و گردشگران گویاتر و مشخص تر شود.

وی تصریح کرد: در سال گذشته 900 میلیون ریال جهت طراحی و نصب تابلوهای خوشامدگویی با نمایی از جذابیتهای استان در سه محور ورودی استان (نوکنده، خوش ییلاق و تنگراه) هزینه شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، ادامه داد: امسال نیز در نظر است در مبادی ورودی هر شهرستان، تابلوهای مربوط به شهرستان مربوطه نصب شده و تابلوهای موجود در بین جاده های این استان نیز ساماندهی و نوسازی شوند.

وی از اطلاع رسانی جامع به گردشگران به عنوان عاملی جهت افزایش ضریب ماندگاری یاد کرد و یادآور شد: جذب بیشتر مسافران عبوری و ارتقای متوسط اقامت مسافران ازیک شب به سه شب و راهنمایی مسافران به سمت جاذبه های گردشگری و رونق صنعت گردشگری و توسعه گردشگری روستایی از دیگراهداف نصب تابلوهای راهنمای گردشگری است.

فعالی اضافه کرد: به زودی جلسه ای با حضور این اداره کل و اداره کل راه و ترابری و پلیس راه استان برگزار می شود تا در خصوص نحوه اجرای این طرح ومنابع اعتباری آن بحث و تصمیم گیری شود.