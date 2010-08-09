حیوانات متفکر را ببینید و بشناسید / شامپانزه ای که 400 واژه بلد است!

به گزارش خبرگزاری مهر، ممکن است زبان بومی حیوانات پیچیده به نظر بیاید اما درک زبان اشاره آنها به تدریج امکان پذیر خواهد شد و به این شکل می توان فهمید که برخی از حیوانات در این جهان وجود دارند که حتی از قدرت تفکر برخوردارند.

"فینالی مک کی" مجموعه ای از تصاویر پرتره حیواناتی که از قدرت تفکر برخوردارند به ثبت رسانده و نشریه تایم نیز به انتشار آن پرداخته تا دیدگاه خود را نسبت به توانایی های برخی از موجودات زنده تغییر دهیم:

"کنزی"

این شامپانزه 29 ساله دامنه واژگانی در حدود 400 واژه دارد. کنزی می تواند با اشاره کردن به تعدادی از نشانه های رنگارنگ با دیگران ارتباط برقرار کند. توانایی های "کنزی" در زبان بسیار شگفت انگیز است او می تواند با همین اشاره کردن تفکر کرده و جمله سازی کند و حتی جملات ترکیبی بسازد. صفحه نشانه هایی که او برای سخن گفتن از آن استفاده می کند تنها از واژه های ساده ای مثل "دویدن" یا "توپ" تشکیل نشده بلکه از کلماتی با کاربردهای ترکیبی و گرامری پیچیده تر مانند "از"، "بعدا" و پسوندهایی مانند "ing" و "ed" که در زبان انگلیسی به زمان افعال دلالت دارند نیز برخوردار است.

"کنزی" همچنین می تواند تصویر خود را در آینه تشخیص دهد، توانایی که دلفینها و فیلها نیز از آن برخوردارند. تمامی این جانداران با دیدن لکه ای رنگی بر روی پیشانی خود در آینه نسبت به آن واکنش نشان می دهند. فیلها و میمونها با کمک گرفتن از دست یا خرطوم خود سعی می کنند لکه رنگی را بزدایند اما دلفینها به گونه ای تغییر موقعیت می دهند تا بتوانند زاویه دید بهتری از رنگ داشته باشند.

"بی بی"

مدتها است که توانایی سگها در نمایش رفتارهای هوشمندانه به اثبات رسیده است اما تاثیرگذارترین رفتار در توانایی های شناختی این حیوانات، قدرت آنها در درک مفهوم اشاره ها است، هیچ گونه جاندار دیگری نیست که بفهمد نشانه رفتن انگشت به یک سو به این معنی است که در آن سو چیزی است که ارزش توجه کردن دارد. "بی بی" سگ هشت ساله ای است که ساکن نیویورک بوده و مانند بسیاری از سگها از قدرت بالایی در درک مفاهیم اشاره ها برخوردار است.

"بابلز"

"بابلز" فیل 29 ساله ای آفریقایی از گونه ای در حال انقراض است. فیلها به طور کلی که به خاطر پایبندی شدید به روابط خانوادگی و عزاداری برای مرده های خود در دسته جانداران هوشمند و متفکر قرار گرفته اند. همچنین فیلها از توانایی های قابل توجه شمارشی برخوردارند و می توانند تفاوت میان مقدار دو جسم را از هم تشخیص دهند.

"آپسارا"

به گزارش مهر، اورانگوتانها و شامپانزه ها از معدود حیواناتی هستند که می توانند خود را در آینه تشخیص دهند و "آپسارا" از جمله اورانگوتانهای باهوشی است که نسبت به تصویر خود واکنش نشان می دهد. در صورتی که دست بندی را به دست او بیاندازید و او را در برابر آینه قرار دهید، تنها به آن خیره نمی شود بلکه دست خود را بالا آورده و در برابر آینه تکان می دهد و به این شکل با بازتاب آن در آینه تعامل برقرار می کند.

اورانگوتانها همچنین به توانایی ساختن ابزار شهرت دارند. از ابزارهایی که توسط این جانداران ساخته می شود می توان به استفاده از شاخه های پربرگ درخت به عنوان مگس کش، استفاده از برگها به عنوان فنجان و ساخت چسب برای جمع آوری حشرات یا برگها اشاره کرد.

"آپسارا"ی سه و نیم ساله در عین حال می تواند به خوبی رفتارهای انسان را تقلید کند. او می تواند در گفتگوهای انسانها حضور داشته باشد و به همراه آنها چای بنوشد یا تنقلات بخورد.

"روپرت"

مطالعات جدید در دانشگاه کمبریج نشان داده است کلاغ زاغی‌هایی مانند "روپرت" می توانند برای انجام کارهای خود دلیل بیاورند. در آزمایشی زاغها نشان دادند به دلیل تشنگی و پایین بودن سطح آب یک چاه، برای بالا آوردن سطح آب به داخل آن سنگ می اندازند.