پذیرش دانشجوی مجازی در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی در دانشگاه امیرکبیر با هدف ایجاد ظرفیت، گسترش دانش و تربیت متخصصان با استفاده از فناوریهای نوین آموزشی، امکان ادامه تحصیل برای علاقمندانی که امکان حضور در دورههای حضوری را ندارند، پذیرش می شود.
پذیرش دانشجوی ارشد مجازی در رشتههای فناوری اطلاعات و مدیریت گرایش (شبکههای کامپیوتری، معماری کامپیوتری و هوش مصنوعی)، مهندسی برق گرایش (مدیریت انرژی الکتریکی، مخابرات ICT)، مهندسی پزشکی گرایش (بیومتریال، مدیریت فنآوری اطلاعات پزشکی)، مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهرهوری، سیستمهای اقتصادی ــ اجتماعی، مهندسی سازههای دریایی، مهندسی عمران و محیط زیست در گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، مهندسی شیمی گرایش مهندسی شیمی پیشرفته، صنایع غذایی و بیوتکنولوژی، مهندسی هستهای گرایش کاربرد پرتوها مهندسی پلیمر صنایع، پلیمر و صنایع رنگ و مهندسی متالوژی و مواد گرایش جوش کاری صورت می گیرد.
نظر شما