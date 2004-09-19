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۲۹ شهریور ۱۳۸۳، ۱۱:۰۳

پرواز هواپيماي 747 هما بر فراز كلن

هواپيماي جمهوري اسلامي ايران در كلن اقدام به برقراري پروازي فوق العاده كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، شعبه هما در كلن با همكاري فرودگاه كلن و شركت Air Events در روز 15 شهريور ماه اقدام به برقراري پروازي با هواپيماي 747 كرد.
براساس اين گزارش ، تاكنون مشتاقان بسياري علاقه مند به پرواز با اين هواپيما هستند.
فتني است اين پرواز تصوير روشني از فرهنگ، توانمندي، آداب ايراني و اسلامي را براي افرادي كه هرگز چنين فرصتي را نداشتند به نمايش گذاشت به طوريكه تعدادي از مسافران تصميم گرفتند به ايران سفر نمايند و اين امر موجب انعكاس وسيع نظرات مثبت مسافرين اين پروازشد .
همچنين با هماهنگي فردگاه كلن و شركت  Air Events تعدادي از نمايندگان رسانه هاي گروهي آلمان به اين پرواز دعوت شدند كه با استقبال فراوان آنها مواجه شد.

 

کد مطلب 113051

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