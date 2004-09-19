پرواز هواپيماي 747 هما بر فراز كلن

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، شعبه هما در كلن با همكاري فرودگاه كلن و شركت Air Events در روز 15 شهريور ماه اقدام به برقراري پروازي با هواپيماي 747 كرد.

براساس اين گزارش ، تاكنون مشتاقان بسياري علاقه مند به پرواز با اين هواپيما هستند.

فتني است اين پرواز تصوير روشني از فرهنگ، توانمندي، آداب ايراني و اسلامي را براي افرادي كه هرگز چنين فرصتي را نداشتند به نمايش گذاشت به طوريكه تعدادي از مسافران تصميم گرفتند به ايران سفر نمايند و اين امر موجب انعكاس وسيع نظرات مثبت مسافرين اين پروازشد .

همچنين با هماهنگي فردگاه كلن و شركت Air Events تعدادي از نمايندگان رسانه هاي گروهي آلمان به اين پرواز دعوت شدند كه با استقبال فراوان آنها مواجه شد.