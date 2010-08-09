شمار شهدای مسجد جامع زاهدان به 29 تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، مراسم تشیع پیکر پاک شهید احمد رضا قاسمی صبح دوشنبه از مقابل مسجد امام جعفر صادق زاهدان تا گلزار شهدای این شهر با حضور مسئولان و خیل مردم شهید پروراین شهر برگزار شد.

شهید احمد رضا قاسمی که از جانبازان هشت سال دفاع مقدس بود در حادثه تروریستی مسجد جامع زاهدان به شدت آسیب دید که مدتی را در بیمارستانهای زاهدان بستری و تحت مداوا بود که با نظر پزشکان وی به همراه چند تن از مجروحان دیگر برای ادامه مداوا به تهران منتقل شد.

پس از گذشت مدت 10 روز تلاش پزشکان نتیجه ای نداشت و شهید قاسمی به جمع 28 شهید دیگر مسجد جامع زاهدان پیوست.