روزه و توبه برای رویارویی با کاهش دمای هوا ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، براساس اظهارات نویسندگان این درخواست، مراسم نیایشی و توبه فردی برای بهبود شرایط کنونی شرط لازم است اما شرط کافی نیست.

نویسندگان این درخواست اظهار داشتند: ما فکر می کنیم باید ابراز توبه و ندامت در سطح ملی صورت گیرد چرا که تمام کشور گناه کار بوده و این وضعیت در نتیجه گناه یک فرد به وجود نیامده است. ما نمی خواهیم یک نفر را مقصر بدانیم چرا که همه ما انسانهای گناهکاری هستیم ما در رابطه با درخواست خود مبنی بر روزه داری و ندامت تأکید داریم.

آنها یادآور شده اند در سنت ارتدکس قانونی جستجو برای پاسخ به تمام پرسشها در انجیل وجود دارد.

شخصیتهای روحانی و غیر روحانی مسکو در نامه خود آورده اند: متن کتاب مقدس نمونه هایی از این امر ارائه کرده است زمانی که مردم برای ابراز ندامت روزه گرفته اند. از این رو می خواهیم این مسئله در تمام حوزه کلیسای ارتدکس روسیه اعلام و همگانی شود.