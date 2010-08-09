سه سارق مسلح به بانک صادرات شعبه چالوس کرج دستبرد زدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ دقایقی پیش سه سارق مسلح با حمله به بانک صادرات شعبه چالوس کرج اقدام به سرقت 13 میلیون تومان پول نقد کردند.

دادستان کرج با تایید خبر فوق در تشریح این سرقت بیان داشت: سه نفر سارق مسلح وارد بانک شده سپس یک نفر در بیرون با اسلحه اقدام به تهدید کرده و دو نفر دیگر در بانک مبلغ فوق را از صندوق بانک برمی دارند و بلافاصله با خودرویی پا به فرار می گذارند.

نیروی انتظامی در تلاش برای شناسایی سارقان مسلح بوده و سرنخهایی نیز به دست آمده است. نکته قابل توجه در حادثه فوق انجام سرقت در کمتر از 10 دقیقه است.

ماموران نیروی انتظامی و پرسنل بانک با استفاده از دوربینهای بانک در حال بازبینی و شناسایی دقیق سارقان و جزئیات سرقت هستند.

پیگیری خبرنگار مهر برای اطلاع از جزئیات حادثه فوق ادامه دارد.