ترمیم سلولهای عصبی موشهای قطع نخاعی با استفاده از یک آنزیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه هاروارد و دانشگاه کالیفرنیا برای اولین بار موفق شدند با موفقیت اتصالات عصبی آسیب دیده در موشهایی قطع نخاعی را بازگردانند. با ترمیم اتصالات عصبی، این موشها توانستند حرکت عادی بدن خود را از سر گیرند.

در این آزمایش از یک آنزیم بازدارنده به نام Pten استفاده شد. این آنزیم مکانیزمهای مولکولی کلیدی در تنظیم رشد سلولی را کنترل می کند.

Pten نوعی آنزیم فوسفاتاز است. در این آزمایش دانشمندان برای رشد سلولها، Pten فعال را و با کمک آن سلولهای عصبی آسیب دیده را ترمیم کردند.

پروفسور شیگانگ هی سرپرست این تیم تحقیقاتی در سال 2008 تحقیقات مشابهی را بر روی موشهای با آسیبهای عصب بینایی انجام داد و موفق شد اتصالات عصبی میان چشم و مغز را از نو برقرار کند.

اکنون تیم این دانشمند توانست ارتباط میان مغز و مغز نخاع را دوباره ایجاد کند. این اتصالات می توانند اطلاعات لازم برای حرکت اندامهای بدن را از طریق مغز نخاع به مغز ارسال کنند. این درمان می تواند امید جدیدی برای بازگرداندن حرکت به بیماران قطع نخاعی است.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "تاکنون بازسازی اعصاب در ستون فقرات غیرممکن بود و فلجی و از بین رفتن عملکردهای اندامهای بدن که ناشی از آسیبهای مغز نخاع است به عنوان بیماریهای لاعلاج شناخته می شد اما اکنون ما یک درمان ممکن را ارائه کردیم که می تواند در آینده حتی در مورد انسان نیز مورد استفاده قرار گیرد و اتصالات عصبی پس از جراحت ستون فقرات را بازیابی کند."

براساس گزارش نیچر، عواقب یک آسیب در مغز نخاع می تواند متفاوت باشد. برای مثال یک جراحت در سطح گردن می تواند بازوها و پاها بی حرکت کند و عوارض جانبی از قبیل تحلیل قوای جنسی را به همراه داشته باشد.

آزمایشات این دانشمندان همچنان بر روی موشها ادامه دارد.