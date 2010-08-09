قهرمان لیگ فرانسه فصل جدید را با شکست آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال مون پولیه دیشب با تک گل دقیقه 47 گری بوکالی در زمین خود مقابل بوردو، قهرمان دوره قبل این رقابت ها، پیروز شد.

فصل جدی رقابت های فوتبال فرانسه با ناکامی بزرگان آغاز شده است. مارسی روز گذشته مقابل کان تازه صعود کرده با حساب دو بر یک شکست خورد و لیون هم مقابل موناکو به نتیجه تساوی بدون گل رسید.

نتایج کامل هفته نخست رقابت ها به این شرح است:

* اوسر 2 - لوران 2

* لانس یک - نانسی 2

* لیون صفر - موناکو صفر

* نیس صفر - والنسین صفر

* پاریسن ژرمن 3 - سنت اتین یک

* رن یک - لیل یک

* سوشو 2 - آرلس یک

* تولوز 2 - برست صفر

