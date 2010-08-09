بومی پذیری در 9 رشته علوم پزشکی کنکور 89

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین تغییرات بومی گزینی در وزارت بهداشت در 9 رشته علوم پزشکی پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری، بهداشت محیط، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماریها، فوریت های پزشکی و علوم آزمایشگاهی پذیرش بومی است.

دلیل انتخاب این رشته ها برای پذیرش بومی وجود تمامی این رشته ها در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور است سقف پذیرش در رشته هایی که به صورت بومی پذیرش دارند نسبت به کنکور 88 تغییری نداشته است.

بر اساس مصوبه بومی گزینی در این رشته ها، 60 درصد ظرفیت به صورت بومی پذیرش دارند در سایر رشته های علوم پزشکی پذیرش به صورت منطقه ای و یا کشوری صورت می گیرد.