  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۲۷

سقف پذیرش ثابت ماند /

بومی پذیری در 9 رشته علوم پزشکی کنکور 89

بومی پذیری در 9 رشته علوم پزشکی کنکور 89

آخرین تغییرات بومی گزینی در رشته های علوم پزشکی اعلام شد که بر اساس آن در 9 رشته علوم پزشکی کنکور 89 پذیرش به صورت بومی انجام می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین تغییرات بومی گزینی در وزارت بهداشت در 9 رشته علوم پزشکی پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری، بهداشت محیط، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماریها، فوریت های پزشکی و علوم آزمایشگاهی پذیرش بومی است.

دلیل انتخاب این رشته ها برای پذیرش بومی وجود تمامی این رشته ها در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور است سقف پذیرش در رشته هایی که به صورت بومی پذیرش دارند نسبت به کنکور 88 تغییری نداشته است.

بر اساس مصوبه بومی گزینی در این رشته ها، 60 درصد ظرفیت به صورت بومی پذیرش دارند در سایر رشته های علوم پزشکی پذیرش به صورت منطقه ای و یا کشوری صورت می گیرد.

کد مطلب 1130516

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها