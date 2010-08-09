جواد نکونام به اردوی تیم ملی فوتبال پیوست/ حضور سرزده کفاشیان در کمپ

به گزارش خبرنگار مهر، مصدومیت محمدرضا خلعتبری و مشکلاتی که برای خروج از کشور مهرداد اولادی به وجود آمد، کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمان را ناچار کرد تا نام این دو بازیکن را از فهرست بازیکنان اعزامی به ارمنستان خارج کرده و از جواد نکونام برای همراهی این تیم در بازی با ارمنستان دعوت کند.

نکونام که نامش در فهرست ابتدایی و 24 نفره تیم ملی دیده نمی شد، از امروز دوشنبه به اردوی تیم ملی ملحق شد تا این تیم را در دیدار با ارمنستان همراهی کند. جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان در دیدار با این تیم خواهد بود.

علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال نیز امروز در کمپ تیم‌های ملی حاضر شد تا مراحل آماده سازی تیم ملی را از نزدیک دنبال کند. حضور سرزده رئیس فدراسیون فوتبال، نکته جالب توجه تمرین امروز صبح تیم ملی است که از ساعت 10:30 آغاز شد.

دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال کشورمان برابر ارمنستان روز 20 مرداد در ایروان برگزار خواهد شد.