نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات در کاریکاتور روز خود با به تصویر کشیدن یک فرمانده ناتو که در حال گفتگو با یک خلبان جنگنده های نیروهای خارجی (درپاکستان و افغانستان) است، از وی این سوال را پرسیده که "آیا تفاوت کودک و جنگجو را نمی دانی؟!". طراح این کاریکاتور در این تصویر بر مسئله کشتار غیر نظامیان افغانی و پاکستانی توسط جنگنده های ناتو اشاره کرده که تا کنون صدها نفر از مردم بی گناه این دو کشور را را با بهانه مبارزه علیه تروریسم به کام مرگ کشانده است. البته باید توجه داشت که بسیاری کشتارها در افغانستان و پاکستان با دستور مستقیم فرماندهان صورت می گیرد.

پایگاه خبری ورلد بولتن (worldbulletin) ترکیه در بخش کاریکاتور امروز خود به دروغگویی های رژیم صهیونیستی از زبان "بنیامین نتانیاهو" اشاره کرده است. در این کاریکاتور در حالی که نتانیاهو با ساطور شهرکسازی در حال قربانی کرن پرنده صلح است، فریاد می کشد:"ایران تهدیدی برای صلح جهان است" . البته جامعه جهانی از این دوگانگی متعجب و حیران مانده است.

در بخش کاریکاتور روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط به مسئله معضل تشکیلات خودگردان فلسطین در تحقق آرمان های ملت فلسطین اشاره شده است. به این صورت که "محمود عباس" رئیس تشکیلات خودگردان فرمانی خودرویی را در دست دارد که جز آن چیزی ندارد. در تصویر این فرمان خودرو با عنوان تشکیلات خودگردان نامگذاری شده است.

روزنامه الشرق قطر امروز در بخش کاریکاتور به رسوایی های اخیر آمریکا در پی انتشار اسناد محرمانه پنتاگون در جنگ های عراق و افغانستان توسط پایگاه ویکی لیکز اشاره داشته است. در بالای این کاریکاتور عبارتی نوشته شده که در آن ویکی لیکز اعلام کرده: "باز هم به انتشار اسناد سری ادامه می دهیم".

روزنامه زمان ترکیه در بخش کاریکاتور روز خود به مسئله مهار موقت نشت نفت در خلیج مکزیک اشاره کرده است. طراح کاریکاتور در این تصویر "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا را غرق در بحران لکه نفتی نشان داده است البته در همین زمان رئیس جدید بریتیش پترولیوم به وی خبر داده که "نشت نفت در خلیج مکزیک مهار شد!"

روزنامه الدس العربی در ستون کاریکاتور روز خود با برگزیدن تیتر "بحران طوفان و سیل در پاکستان" به وضع بحرانی این کشور اشاره کرده است. به این صورت که هلال ماه نقش بسته بر پرچم پاکستان نیز در حال اشک ریختن به علت فاجعه سیل است.