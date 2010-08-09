مهمترین رسالت خبرنگار پاسخگو کردن مسئولان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف شب گذشته ( یکشنبه) در مراسم گرامی داشت روز خبرنگار، خطاب به خبرنگاران عنوان کرد: روز خبرنگار برای افرادی مثل من یادآور حرکت مجاهدانه زنان و مردانی است که به سان آیینه واقعیتهای جامعه، مطالبات و دغدغه های مردم را به افرادی همچون من منتفل می کنند تا پیگیریهای لازم انجام شود.

شهردار تهران اظهار امیدواری کرد که ان شاء الله مسئولان در جایگاهی قرار گیرند که در مقابل خبرنگاران که به راستی نمایندگان مردمند، بتوانند به نحو مطلوب پاسخگو بوده و صادقانه به سئوالات آنها پاسخ دهند.

قالیباف مهمترین رسالت خبرنگاران را بالا بردن سطح آگاهی مردم و مسئولیت پذیر و پاسخگو کردن مسئولان عنوان کرد و گفت: خبرنگاران با پیگیری امور به شفاف سازی اقدامات صورت گرفته کمک کرده و مسئولان را قانون مدار می کنند تا بدین ترتیب مدیران صاحب برنامه شده و این اقدام سبب می شود تا همه مسئولان به درستی تعهداتشان را نسبت به مردم اجرایی کنند.

وی اضافه کرد: همچنین خبرنگاران با پیگیری امور سبب می شوند تا ما به اسناد بالادستی احترام گذاشته و در چارچوب آن عمل کنیم و امیدواریم به درستی از عهده این رسالت برآییم.



