  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۳۸

قالیباف:

مهمترین رسالت خبرنگار پاسخگو کردن مسئولان است

مهمترین رسالت خبرنگار پاسخگو کردن مسئولان است

شهردار تهران مهمترین رسالت خبرنگاران را بالا بردن سطح آگاهی مردم، مسئولیت پذیری و پاسخگو کردن مسئولان عنوان کرد و گفت: خبرنگاران با پیگیری صحیح امور موجب شفاف سازی اقدامها شده و مسئولان را صاحب برنامه می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف شب گذشته ( یکشنبه) در مراسم گرامی داشت روز خبرنگار، خطاب به خبرنگاران عنوان کرد: روز خبرنگار برای افرادی مثل من یادآور حرکت مجاهدانه زنان و مردانی است که به سان آیینه واقعیتهای جامعه، مطالبات و دغدغه های مردم را به افرادی همچون من منتفل می کنند تا پیگیریهای لازم انجام شود.

شهردار تهران اظهار امیدواری کرد که ان شاء الله مسئولان در جایگاهی قرار گیرند که در مقابل خبرنگاران که به راستی نمایندگان مردمند، بتوانند به نحو مطلوب پاسخگو بوده و صادقانه به سئوالات آنها پاسخ دهند.

قالیباف مهمترین رسالت خبرنگاران را بالا بردن سطح آگاهی مردم و مسئولیت پذیر و پاسخگو کردن مسئولان عنوان کرد و گفت: خبرنگاران با پیگیری امور به شفاف سازی اقدامات صورت گرفته کمک کرده و مسئولان را قانون مدار می کنند تا بدین ترتیب مدیران صاحب برنامه شده و این اقدام سبب می شود تا همه مسئولان به درستی تعهداتشان را نسبت به مردم اجرایی کنند.

وی اضافه کرد: همچنین خبرنگاران با پیگیری امور سبب می شوند تا ما به اسناد بالادستی احترام گذاشته و در چارچوب آن عمل کنیم و امیدواریم به درستی از عهده این رسالت برآییم.


 

کد مطلب 1130528

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها