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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

تورنمنت چهارجانبه فوتبال اردن/

نوجوانان ایران به تساوی مقابل عراق رضایت دادند

نوجوانان ایران به تساوی مقابل عراق رضایت دادند

نوجوانان فوتبال ایران دومین دیدار خود در تورنمنت چهارجانبه فوتبال اردن را با تساوی برابر عراق پشت سر گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، بازیکنان ایران که خود را برای مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا آماده می کنند، در دقیقه هشت با گل علی فتحیان جلو افتادند اما عراق با ضربه دقیقه 20 حسین عبدالله بازی را به تساوی کشاند.

در دیگر بازی یکشنبه عصر تیم فوتبال نوجوانان اردن، میزبان مسابقات با نتیجه 2 بریک مقابل تونس شکست خورد.
 
تیم فوتبال زیر 16 سال ایران در اولین بازی دوستانه تورنمنت اردن با نتیجه 5 بر2 تیم تونس را شکست داده بود. نوجوانان فوتبال ایران روز سه شنبه در آخرین بازی مقابل اردن میزبان قرار می گیرند.
 
در پایان روز دوم مسابقات فوتبال چهارجانبه اردن رده بندی تیم‌ها به شرح زیر است:
1- ایران 4 امتیاز - تفاضل گل 3+، 6 گل زده، 2- عراق 4 امتیاز - تفاضل گل 3+، 5 گل زده، 3- تونس 3 امتیاز، 4- اردن بدون امتیاز
 
مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا در پایتخت ازبکستان از تاریخ 24 اکتبر تا 7 نوامبر 2010 (2 تا 16 آبان 1389) برگزار خواهد شد.
 
ایران مدافع عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا همراه با کره شمالی، سوریه و عمان در یک گروه قرار گرفته است.
کد مطلب 1130530

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