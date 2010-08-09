خاموشی مجدد در غزه نتیجه ناتوانی جامعه بین الملل است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جمهوریت مصر در مطلبی با عنوان " تاریکی غزه ... و جانبداری آمریکایی" نوشت: بار دیگر جریان برق در غزه قطع شده است تا مشکلات و رنج و درد یک میلیون و نیم نفر از مردم در محاصره نوارغزه افزایش یابد.

به نوشته این روزنامه عرب زبان این قطعی برق تنها نتیجه ناتوانی جامعه بین الملل در لغو محاصره غیر انسانی و غیرقانونی اسرائیل علیه مردم بیگناه غزه و همچنین نتیجه جانبداری بی حد و مرز آمریکا از جنایت های این رژیم به ویژه حمایت از تجاوز اسرائیلی ها به کاروان آزادی که با هدف درهم شکستن محاصره غزه به سوی این منطقه حرکت کرده بود، است.

به گونه ای که دولت آمریکا با هرگونه مجازات تک تیراندازهای صهیونیستی که به کاروان آزادی حمله کرده و درحقیقت قوانین بین المللی را زیر پا نهاده و درنتیجه شماری از مسافران این کشتی آزادی را کشتند، مخالفت کرد.

جمهوریت ادامه می دهد: ادامه محاصره ظالمانه غزه لکه ننگی بر پیشانی نظام بین الملل است که خود را مدعی حفظ قوانین در سطح جهان معرفی می کند همچنین لکه ننگی بر پیشانی دولت سرسپرده آمریکا در برابر اسرائیل به شمار می رود که کاملا در تناقض با ادعاهای صلح طلبانه اش است.

این روزنامه عرب زبان در پایان با اشاره به روند مذاکرات سازش تاکید می کند: دولت آمریکا خوب می داند که موفقیت روند ( به اصطلاح ) صلح خاورمیانه نیازمند انجام مذاکرات بین دو طرف فلسطینی و اسرائیلی نیست بلکه تنها نیازمند اتخاذ اقدامات عملی ضد اسرائیلی است تا این رژیم مجبور به ترک تجاوزگری های مستمر خود علیه ملت فلسطین شده و در نهایت منجر به درهم شکستن محاصره ظالمانه مردم غزه شود.