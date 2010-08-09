صدور کارتهای هوشمند برای ارائه خدمات شهری به سالمندان پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایازی در مورد ایجاد کانونهای جهان دیدگان یا سالمندان در سطح شهر تهران با بیان این مطلب اظهار داشت: در سطح شهر تهران بالغ بر 650 هزار نفر سالمند بالای 65 سال وجود دارد که برای این افراد تا کنون 294 کانون سالمندان راه اندازی شده و حدود 242 هزار کارت طرح منزلت نیز برایشان صادر شده است.

وی در مورد کاربرد کارت طرح منزلت گفت: سالمندان می توانند با ارائه کارت منزلت از خدمات شهری از قبیل استفاده رایگان از اتوبوسهای بلیطی، مترو، مراکز تفریحی ورزشی شهرداری، کتابخانه های تحت پوشش شهرداری، امکانات فرهنگسراها و خانه های فرهنگ برخوردار شوند.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران افزود: همچنین تعدادی از کلینیکهای دندانپزشکی و شنوایی سنجی با شهرداری تهران همکاریهای لازم را برای ارائه خدمات به سالمندان به انجام می رسانند که با درصدی تخفیف بحث خدمات دهی خود را ارائه می دهند.

ایازی در ادامه عنوان کرد: به منظور تکریم از سالمندان سطح شهر، کارگروهی تشکیل دادیم تا موضوع منزلت سالمندان را مورد بازنگری قرار دهد و اقدامات جدی تری در این زمینه به انجام رسد.

وی اضافه کرد: کارتهای هوشمند برای سالمندان پیش بینی شده که در قالب آن، یکسری خدمات در کارگروه تعریف شده است.



