بهره برداری از سینماهای راگا، جوانه و شهرک چشمه پایتخت در دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر تشکری نیا در مورد اقدامات شهرداری تهران در مورد مجموعه های سینمایی احداث شده و در حال احداث، در سطح شهر تهران، اظهار داشت: مجموعه های سینمایی جوانه، راگا، شهرک چشمه و فرانمای ایران در حال احداث هستند و مجموعه های سینمایی تماشا، رازی، آزادی، پارک ملت، زندگی و موزه سینما به بهره برداری رسیده اند.

وی ادامه داد: امیدواریم در دهه فجرمجموعه های سینمایی جوانه، راگا و شهرک چشمه راه اندازی شود اما زمان بهره برداری از سینمای فرانمای ایران هنوز مشخص نشده و مراحل ساخت آن تا پایان امسال همچنان تداوم خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران گفت: مجموعه سینمایی جوانه در منطقه 19 با زیر بنای 32 هزار مترمربع با 3 سالن سینما، مجموعه سینمایی راگا با 8 هزار متر مربع زیربنا و 3 سالن سینما در منطقه 20 و مجموعه شهرک چشمه با 4 هزار متر مربع زیر بنا با 2 سالن در منطقه 22 ، تا پایان سال به بهره برداری می رسند.

تشکری نیا افزود: مجموعه سینمایی فرانمای ایران نیز با زیر بنای 123هزار متر مربع و 5 سالن سینما در منطقه 2 در حال احداث است.

مجموعه سینمایی تماشا در منطقه 18 با 3 سالن سینما، مجموعه سینمایی رازی در منطقه 11 با 4 سالن سینما، مجموعه سینمایی آزادی در منطقه 6 با 5 سالن سینما، مجموعه سینمایی پارک ملت در منطقه 3 با 4 سالن سینما، مجموعه سینمایی زندگی در منطقه 5 با 5 سالن سینما و مجموعه سینمای موزه سینما در منطقه یک با یک سالن سینما توسط شهرداری تهران به بهره برداری رسیده و مورد استفاده عموم شهروندان قرار گرفته است.