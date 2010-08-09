به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی در نشست خبری روز یکشنبه کادر فنی تیم ملی که در محل آکادمی فوتبال برگزار شد با بیان این مطلب افزود: در ابتدا روز خبرنگار را به همه شما خبرنگاران تبریک می گویم شما همیشه نقش بزرگی در فوتبال کشور داشته اید و شریک نتایج تیم ملی هستید خانواده بزرگ فوتبال ایران و تیم ملی همیشه نیاز به حمایت های شما داشته و دارند.

وی با تشریح برنامه های تیم ملی افزود: برنامه های آماده سازی تیم ملی از زمان قرعه کشی مسابقات جام ملت های آسیا آغاز شد. سعی کردیم بازیهای تیم ملی را به گونه ای طراحی و پیش بینی کنیم که در روزهای فیفا دیدارها برگزار شود و تیم های باشگاهی کمترین لطمه را ببینند. ما قطعا تیم قدرتمندی را برای مسابقات جام ملت های آسیا تدارک خواهیم دید که تنها هدفش حضور در دیدار نهایی و دستیابی به عنوان قهرمانی بعد از 35 سال باشد.

وی با بیان اینکه از شش ماه پیش برنامه ریزی برای آماده سازی تیم ملی را آغاز کرده افزود: از 12 روز پیش مسابقات لیگ برتر اردوی آماده سازی تیم ملی در اتریش آغاز شد و در این اردو 14 جلسه تمرین کردیم و سه بازی تدارکاتی انجام دادیم. در اردوی اتریش بهترین بازیکنان فوتبال ایران به غیر از بازیکنان لژیونر حضور داشتند.

قطبی با اشاره به لغو دو دیدار تدارکاتی این تیم در ماه اکتبر افزود: این دو بازی تدارکاتی به خاطر حضور تیم ملی در مسابقات غرب آسیا لغو شد.

سرمربی تیم ملی با اشاره به دیدار تیم ملی مقابل ارمنستان افزود: بازیکنان تیم ملی از امروز به مدت 3 روز تمرینات خود را دنبال می‌کنند تا روز چهارشنبه دیداری مقابل ارمنستان انجام دهیم. بعد از بازی با ارمنستان بازیکنان در اختیار باشگاه ها قرار می گیرند و از 28 ماه اوت مجددا به اردو می آیند تا خود را برای دیدار با چین آماده کنند. بعد از بازی با چین که در روز 3 سپتامبر برگزار می شود تیم ملی در تاریخ هفتم همین ماه دیداری را با کره جنوبی برگزار خواهد کرد. پس از آن از 24 سپتامبر حضور در تورنمنت غرب آسیا را در برنامه داریم که برای حضور در این مسابقات تیم ملی از 24 سپتامبر اردوی خود را آغاز خواهد کرد.

قطبی افزود: در تاریخ 17 نوامبر دیگر دیدار دوستانه تیم ملی برگزار می شود که هنوز حریف تدارکاتی ما مشخص نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در تاریخ 24 دسامبر 13 روز قبل از نخستین بازی تیم ملی در جام ملت های آسیا بازیکنان در اردو گردهم می آیند. در این مدت 4 بازی دوستانه برگزار خواهیم کرد که دو مسابقه از آن پشت درهای بسته برگزار خواهد شد تیم ملی در روز 7 ژانویه 4 روز قبل از آغاز مسابقات جام ملت های آسیا عازم دوحه می شود تا با کمک شما و اهالی فوتبال نتایجی درخور توجه کسب کرده و بعد از 35 سال به افتخار قهرمانی جام ملت های آسیا دست یابد.

سرمربی تیم ملی در ادامه با اشاره به دعوت از 21 بازیکن و 3 دروازه بان به اردوی تیم ملی برای دیدار با ارمنستان افزود: ما ناچار بودیم با توجه به احتمال آسیب دیدگی بازیکنان نفرات زیادی را به اردو دعوت کنیم تا در صورت غیبت احتمالی یک بازیکن مهره جایگزین داشته باشیم. همانطور که پیش بینی می شود خلعتبری و میداودی را به علت مصدومیت و اولادی را به خاطر حل نشدن مشکلات خروج از کشور در این اردو در اختیار نخواهیم داشت به همین خاطر از جواد نکونام دعوت کرده ایم تا برای همراهی تیم ملی در بازی به ارمنستان به تهران بیاید و فردا به اردوی تیم ملی ملحق بشود.

قطبی تاکید کرد: اگر می خواهیم تیم ملی در جام ملت های آسیا موفق شود باید نظم و انضباط را بر اردوی تیم ملی حاکم کنیم بازیکنان تیم ملی باید سرباز 70 میلیون ایرانی باشد. شاید یک بازیکنی از فنی و توانایی با دیگران اختلاف سطح داشته باشد و یا حتی از نظر فکری با دیگران همسو نباشد اما باید خود را برای کار جمعی و گروهی آماده کند و در خدمت تیم ملی باشد.

وی افزود: از این به بعد بازیکنی به اردو دعوت می شود که بتواند به تیم ملی کمک کند. به کمک همه نیاز داریم. به کمک شما خبرنگاران که بتوانید با انرژی مثبت خود تیم ملی را یاری رسانید و مردم را به آرزوی 35 ساله خود نزدیک کنید.

سرمربی تیم ملی هدف خبرنگاران با مربیان و بازیکنان تیم ملی را همسو خواند و گفت: ما ایرانی ها احساسی هستیم شما می توانید با تصویرسازی و زمینه سازی خود شرایط را به گونه ای هدایت کنید که احساسات بازیکنان را در جهت مثبت و در جهت کمک به تیم ملی همسو کنید.

قطبی همچنین خاطرنشان کرد: از این به بعد در دیدارهای تدارکاتی از بازیکنان جوانتر استفاده می کنیم تا با ترکیبی از جوانی و تجربه شانس موفقیت تیم ملی در جام ملت های آسیا بیشتر کنیم.

افشین قطبی در نشست عصر امروز خود با خبرنگاران در خصوص دلایل عدم دعوت کریمی به تیم ملی که آیا مصدومیت دلیل دعوت نشدن وی بود گفت: ما بازیکنانی را دعوت می کنیم که در بهترین شرایط باشند. کریمی بازیکنی با تجربه و با کیفیت است و می تواند همیشه به تیم ملی کمک کند. من علاقه مندی ام به بازی وی را قبلا ثابت کردهبودم و در حالی که از بازی تیم ملی خداحافظی کرده بود این بازیکن به تیم ملی دعوت کردم. تاکید می کنم درهای تیم ملی به روی بازیکنان باز است و از 5 ماه باقی مانده تا جام ملت ها اگر احساس کنم کریمی یا بازیکنان دیگر می توانند به تیم ملی کمک کنند از آنها دعوت خواهم کرد.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که شما اعلام کردید برای فوتبال ایران متاسفم زیرا سرمربی تیم ملی باید برای سفرهای خود بلیت را عکس ارائه دهد آیا فکر نمی کنید خودتان این فضا را ایجاد کرده اید قطبی گفت: جوابم به این سئوال خیر است.

وی افزود: طبق قوانین فیفا مربیان تیم ملی اجازه دارند در روزهای فیفا برای ساخت تیم ملی بازی برگزار کنند ما در زمان مهمی هستیم و باید از این زمان برای موفقیت در جام ملت ها که هر 4 سال یکبار برگزار می شود استفاده کنیم.

سرمربی تیم ملی در مورد اعتراض مربیان لیگ به بازی تیم ملی با ارمنستان اظهار داشت: من در این خصوص نقشی ندارم سازمان لیگ تاریخ ها و تقویم مسابقات را اعلام می کند و ما می توانیم با همکاری با سازمان لیگ شرایطی فراهم کنیم که هم تیم ملی و هم مسابقات لیگ به بهترین شکل پیش رفته و در نهایت همه به اهدافشان برسند.

قطبی با تاکید بر اینکه در سه کشور مختلف مربی تیم های باشگاهی بوده اضافه کرد: داشتن بازیکن ملی پوش باعث می شود محبوبیت تجربه و کیفیت به آن تیم وارد شود مسئولان آن تیم هم باید قبول کنند بر اساس تقویم های ملی در زمان هایی این بازیکن را اختیار ندارند. من هم دقیقا مربی بودم و در مقاطع مختلفی به خاطر تیم ملی لیگ را همین مربیان تعطیل می کردند اما در مجموع باز هم می گویم باید نگاهمان کلی و ملی باشد.

وی گفت: ما می خواهیم پس از 35 سال قهرمان جام ملت ها شویم. این موضوع باید اولین هدف ما باشد قطعا مربیان باشگاهی نقش مهمی در این موفقیت دارند و باشگاه ها هم از پیروزی و موفقیت تیم ملی سود خواهند برد اگر تیم ملی نتیجه بگیرد تعداد تماشاگران شرایط فوتبال و مسائل دیگر به سود فوتبال ایران خواهد بود.

سرمربی تیم ملی در پاسخ به این سئوال که اگر باشگاه بازیکنشان را به تیم ملی ندهند چه برخوردی با آنها خواهد کرد گفت: این وظیفه کفاشیان و کمیته انضباطی است که باید با باشگاه ها یا بازیکنان برخورد کنند زیرا آنها قوانین فیفا را برای استفاده از فیفا دی رعایت نکردند.

وی در پاسخ به خبرنگار دیگری که پرسید آیا برخلاف ماه های گذشته همه مسئولان فدراسیون فوتبال از وی به صورت یکپارچه حمایت می‌کنند گفت: من باید تمام تمرکزم را تا روز آخر برای ساخت تیم ملی قدرتمند به کار ببندم. همه افراد خانواده فوتبال هستند و من به آنها احترام می گذارم و مانند سرباز در خدمت تیم ملی هستم و تمام تلاش کادر فنی و بازیکنان این است که با نتایج خوب در تیم ملی و بازگرداندن قهرمانی آسیا به ایران مردم را شاد کنیم.

سرمربی تیم ملی در پاسخ به این سئوال که غیبت نایب رئیس فدراسیون فوتبال در کمیته فنی فدراسیون به آرامش بیشترش کمک می کند تاکید کرد: این سئوال از من نباید پرسیده شود اما من احساس آرامش و تمرکز دارم و با انرژی مثبت تمام تلاشم را بکار می گیرم تا تیم ملی موفق شود.

خبرنگاری پرسید چه شباهتی بین تیم های ارمنستان ، پاراگوئه و اوکراین وجود دارد که شما آنها را برای بازی تدارکاتی با تیم ملی انتخاب کردیم قطبی گفت: من دوست دارم با اسپانیا در نیوکمپ و یا با انگلیس در ویمبلی، با برزیل در سائوپولو و در آزادی با ایتالیا بازی کنم. این آرزوی کادر فنی است که همیشه با بهترین تیم ها بازی تدارکاتی برگزار کند ولی واقعیت این است ما نمی توانیم چنین بازیهایی را فراهم کنیم. بازی با اوکراین به خاطر مخالفت مسئولان آن کشور لغو شد.

قطبی با بیان اینکه همیشه اسم قدرت واقعی یک تیم را نشان نمی دهد در مورد بازی با ارمنستان اظهار داشت: احساسم این است این بازی آزمایش خوبی برای تیم ملی است. برای ساختن یک تیم خوب ما نباید فرصت بازی با چنین تیم هایی را از دست بدهیم.

وی در مورد سئوال پرویز مظلومی که چرا تیم ملی در تهران بازی تدارکاتی برگزار نمی کند یادآور شد: این موضوع به کمیته بین المللی فدراسیون فوتبال بازی می گردد که نتوانست بازی را در تهران برگزار کند ما سفر 90 دقیقه ای به ارمنستان داریم و نتوانستیم بازی را در تهران برگزار کنیم.

سرمربی تیم ملی در مورد اینکه آیا دعوت نکردن مسعود شجاعی به خاطر انتقادهای وی از تیم ملی بوده است، گفت: هدف ما این بود که لژیونرها را دعوت نکنیم و آنها پیش از آغاز لیگ های اسپانیا و انگلیس در اختیار تیم های خود باشند و این فرصتی است که بازیکنان داخلی جایگاه خود را در تیم ملی پیدا کنند. برای هر پست چند بازیکن را امتحان می کنیم که این فرصت خوبی برای تیم ملی خواهد بود شجاعی هم در تیم باشگاهی اش کمتر به میدان رفته است و ما کمک می کنیم او بتواند جای ثابتی را در اوساسونا بدست آورد. البته این تصمیم کادر فنی است که چه بازیکنی را دعوت کند.

وی با بیان اینکه در این سالها نشان داده مربی کینه ای نیست تاکید کرد: اگر بازیکن ملی علیه کادر فنی فدراسیون و عوامل دیگر مصاحبه کند ما وظیفه داریم با او برخورد کنیم زیرا باید فضایی بدون حاشیه را برای تیم ملی ایجاد کنیم. قطعا بازیکنان حاشیه ساز از ترکیب تیم ملی دور می شوند.

سرمربی تیم ملی با بیان اینکه از جام جهانی 94 تاکنون مسابقات 5 جام جهانی را از نزدیک تماشا کرده است گفت: وظیفه ام این است که در جام جهانی حضور داشته باشم و از نزدیک بازیهای کره شمالی و جنوبی و استرالیا را تماشا کنم. کره شمالی همگروه ماست و تا 75 درصد ممکن است در مراحل بعد با کره جنوبی و استرالیا بازی کنیم. اما باید بگویم مهمترین موضوعی که در جام جهانی شاهد آن بودم این است که سرعت فوتبال در هر جام بیشتر می شود سازماندهی دفاع و حمله تیم ها بهتر شده و تیم های مدعی اکثرا از سیستم های 1-3-2-4 و 3-3-4 استفاده می کنم.

سرمربی تیم ملی با تاکید بر اینکه اطمینانش به موفقیت تیم ملی در جام ملتها بیشتر شده است اظهار داشت: امیدوارم تیم ملی هم بتواند در این سطح موفقت ظاهر شود البته باید امکانات لازم را داشته باشیم تا بتوانیم به پیشرفت خود دست یابیم.

خبرنگاری پرسید آقای قطبی آیا امیر حاج رضایی را به عنوان یک کارشناس برجسته در فوتبال قبول دارید قطبی گفت بله او را قبول دارم. این خبرنگار ادامه داد: حاج رضایی در برنامه ای اعلام کرده قطبی بزرگتر از مارادونا نیست و بهتر است برای خوشحال کردن 70 میلیون ایرانی همین امروز استعفا داده و برود. قطبی در این خصوص گفت: هر کسی نظری دارد و نظر آن برای من محترم است اما فکر می کنم بیشتر مردم ایران دوست دارند قطبی بماند به همین دلیل در تیم ملی خواهم ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی در نشست خبری امروز یکشنبه کادر فنی تیم ملی که در محل آکادمی فوتبال برگزار شد با بیان این مطلب افزود: تیم ملی فوتبال ایران را بیشتر از پرسپولیس دوست دارم. بیش از هر کسی آرزوی موفقیت برای پرسپولیس دارم و سعی می کنم تمام موفقیت خود را برای تیم ملی در پیش بگیرم و در این راه با هیچکس تعارف ندارم و نام هیچ باشگاه و بازیکنی برایم مهم نیست.

وی ادامه داد: نگاه نمی کنم که بازیکن در استقلال بازی می کند یا پرسپولیس. اگر آن بازیکن حتی در یک شهر کوچک هم بازی کند و توانایی حضور در تیم ملی را داشته باشد او را دعوت خواهم کرد.

وی ادامه داد: عاشق پرسپولیس هستم چرا که در زمان حضور در این تیم هوادارانش به من لطف داشتند. آن زمان حتی در زمانی که در کورس قهرمانی بودم از من خیلی انتقاد می شد و می گفتند تمرینات قطبی برای 30 سال پیش است و قدیمی بازی می کند اما من با همکاری کادر فنی و مسئولان باشگاه تیم را قهرمان کردیم. در آن زمان حتی استقلالی هم از موفقیت پرسپولیس خوشحال شدند چرا که شخصت قهرمانی داشت و تماشاگر پسند بازی می کرد.

افشین قطبی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر تیم ملی فوتبال ایران قهرمان آسیا شود همه برد خواهیم کرد. من، بازیکنان تیم ملی و حتی شما خبرنگاران. شما هم فروش روزنامه هایتان بیشتر می شود و شور نشاط در جامعه حاکم می شود.

وی از همه مطبوعات و اهالی فوتبال خواست نگاه ملی به تیم ملی داشته باشند و افزود: اگر به قلب مان رجوع کنیم همه ما ایرانی هستیم و نام ایران برای ما مهمتر است. اجازه ندهید نگاه باشگاهی بر تیم ملی حاکم شود. برای شما باید تیم ملی از هر چیز مهمتر باشد و دنبال این نباشید که این باشگاه را مقابل باشگاه دیگر قرار دهید.

من استقلال را هم دوست دارم فکر نمی کنم در فوتبال ایران کسی استقلالی تر از منصوریان باشد اما او امروز در کنار من است. منصور رشیدی هم یک استقلالی است اما مربی دروازه بانهای تیم ملی است من این دو را نه به خاطر اینکه استقلالی هستند انتخاب کردم بلکه به خاطر توانایی و قابلیت هایشان برای همراهی تیم ملی و کمک به فوتبال کشور برگزیدند.

وی در ادامه نشست خبری کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمان خبرنگاری از منصور رشیدی مربیان دروازه بانهای تیم ملی در خصوص شرایط دروازه بانهای این تیم سئوال کرد که وی در پاسخ به آن خبرنگار گفت: زمانی که کارم را در تیم ملی آغاز کردم با آقای قطبی 10 دروازه بان را زیر نظر گرفتیم و قرار شد از میان این تعداد 4 دروازه بان در اردوهای تیم ملی حضور پیدا کنند. این بدان معنا نبود که درهای تیم ملی به روی دروازه بانان دیگر بسته خواهد بود ما تا پیش از جام ملت های آسیا هر دروازه بانی که شرایط همراهی تیم ملی داشته باشد به اردو دعوت خواهیم کرد و دروازه بانان شایسته را نادیده نخواهیم گرفت.

قطبی در خصوص عدم دعوت از شهاب گردان به اردوی تیم ملی گفت: گردان در بازی با لاتزیو مسئله دار شد و در حالی که از او خواسته بودیم که همراه دیگر دروازه بانان خود را گرم کند از این کار سر باز زد. رفتار آماتور گونه گردان بعد از عدم دعوت به اردوی تیم ملی ادامه پیدا کرد و اظهاراتی داشت که نشان می‌دهد او چندان حرفه ای عمل نکرده است.

منصور رشیدی با تاکید بر اینکه گردان قربانی نشده است و می تواند در اردوهای آینده تیم ملی حاضر باشد افزود: من خودم سالها پشت خط تیم ملی ماندم تا اینکه بالاخره فرصت حضور در این تیم را پیدا کردم. سید مهدی رحمتی هم که امروز دروازه بان اصلی تیم ملی است سالها ذخیره دیگر دروازه بانان تیم ملی و حتی تیم استقلال بوده است اما آنقدر خوب کار کرد که طی دو سال گذشته بهترین دروازه ان ایران بوده است.

قطبی با تایید اظهارات مربی دروازه بانهای تیم ملی در پاسخ به این پرسش که "شما سالها مربی تیم کره بودید و با این تیم مسابقات مختلف را تجربه کردید آیا اردوهای دو تیم ایران و کره جنوبی تدارکات این دو تیم با هم قابل مقایسه است" گفت: نمی توانیم شرایط فوتبال ایران و کره را با هم مقایسه کنیم با تجربه ای که از حضور در دو جام جهانی و یک مسابقات جام ملت های آسیا با تیم ملی کره شمالی داشته ام می توانم بگویم کره جنوبی اردوهایی به مراتب بهتر از آنچه ما در اتریش پشت سر گذاشتیم داشته و حتی در شرایط بدتر از این هم تمرین کرده است. همچنین تیم ملی کره جنوبی با حریفانی بسیار سطح بالا در دنیا بازی کرده و گاهی اوقات حتی با تیم هایی ضعیف و کوچک دیدار تدارکاتی انجام داده است. این نشان می دهد که هر تیمی می تواند با فراخور حال خود دیدارهای تدارکاتی و اردوهای آماده سازی برپا کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشور در واکنش به اعتراض های مربیان تیم های باشگاهی گفت: مربیان تیم های باشگاهی مسئول نتایج تیم هایشان هستند من هم به عنوان سرمربی تیم ملی باید پاسخگوی نتایج تیمم باشم. من به عنوان مربی باید سعی کنم از هر ابزاری که در اختیارم هست به بهترین نحوه بهره بگیرم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مسئولیت تیم ملی با من است و نمی خواهم بار مسئولیت را بر دوش دیگران بیندازم. من در فوتبال ایران کار کرده بودم فضا و شرایط فوتبال ایران را می دانستم و با آگاهی از این مسئله مسئولیت تیم ملی را پذیرفتم. من توانایی و استعداد بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران را باور دارم. ممکن است ما در ایران امکاناتی کمتر از کشوری همچون کره جنوبی داشته باشیم اما در تیم ایران هستند بازیکنانی که می توانند این کمبودها را با استعداد بالای خود جبران کنند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشور گفت: عراق در سال 2007 در شرایطی که هیچ کس فکرش را هم نمی کرد قهرمان شد آن هم فقط به این خاطر که تمام بازیکنان این تیم همدل بودند و حمایت و پشتبیانی تمام مردم کشورمان را داشتند. ما هم بایداین چنین از تیم ملی حمایت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت تیم ملی با من است اگر هم در تیم ملی مشکلی است نباید با مطبوعات صحبت کرده و از مشکلات و کمبودها گلایه کنم باید مشکلات موجود را در جلسات کمیته فنی با رئیس فدارسیون در میان بگذارم و مقابل شما لبخند بزنم و بگویم همه چیز عالی است.

قطبی خاطرنشان کرد: مردم از ما نتیجه می خواهند و به این نگاه نمی کنند که تیم ملی چه امکانات و شرایطی دارد با چه هواپیمایی سفر می کنند و در کجا تمرینات خود را برگزار می کنند ما باید خواسته مردم را برآورده کنیم.

وی در خصوص سفرهای گاه و بیگاهش گفت: از اینکه سرمربی تیم ملی شدم مطابق قراردادم عمل کردم و هر سفری که کردم یا ماموریت بوده و یا اینکه برای دیدن خانواده ام در زمانهایی که در ایران کاری نداشته ام تهران را ترک کرده ام.

قطبی افزود: خیلی ها از من ایراد گرفتند که چرا در هفته اول لیگ ایران نبودم اما شاید آنها خبر نداشتند که فرزندم بیمار بود خیلی از شما پدر هستید و شرایط مرا درک می کنید وقتی فرزند شما مچ پایش شکسته باشد و قرار باشد دوپیچ در پای او قرار دهند آیا خودتان را زود به کنارش نمی رسانید؟ من در شرایطی که فرزندم به کمکم نیاز داشت در شرایطی که دو روز پیش از بازی با لاتزیو از مشکل او باخبر شده بودم تحمل کردم و پس از این بازی خود را به کنار او رساندم .

قطبی گفت: من برای تیم ملی کم نگذاشتم گاهی اوقات حتی روزی 20 ساعت هم کار کردم تا تیم ملی مشکلی نداشته باشد . من و همکارانم تمام بازیهای لیگ را دنبال می کنیم و حتی اگر در ورزشگاه حاضر نشویم دی وی دی مسابقات را تماشا می کنیم تا از شرایط بازیکنان باخبر شویم.

وی گفت: اگر از من سئوال شود که دوست دارید با اسپانیا در ورزشگاه آزادی بازی کنید با ارمنستان در ایروان قطعا اسپانیا را انتخاب خواهم کرد اما باید شرایط تیم ملی را درک کنیم. درحال حاضر شرایط تیم ملی به گونه ای است که نمی توانیم حریفی بهتر از ارمنستان داشته باشیم برای ما فقط بازی کردن مهم نیست مهم قرار گرفتن بازیکنان در کنار هم و زندگی در شرایط اردویی است و دستیابی به اهدافی بیش از انجام یک بازی.