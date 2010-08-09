چشمهای عمودی راز مهارت مارها در شکار شبانه

به گزارش خبرگزاری مهر، به طور معمول بسیاری از حیوانات شب بیدار چشمهای گرد دارند و این ویژگی، قدرت بینایی آنها را در تاریکی افزایش می دهد.

اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاه سیدنی با بررسی رفتار جستجوی شکار در 127 گونه مختلف از مارهای استرالیایی به نتایج متفاوتی در مورد این جانواران دست یافتند و نشان دادند که برخورداری از چشمهای عمودی به مارها کمک کرده است که با مهارت بالایی بتوانند در شب و تاریکی دست به شکار بزنند به طوری که چشمهای عمودی برای انجام شکارهای شبانه بسیار مطلوب است.

براساس گزارش نیوساینتیست، این درحالی است که مارهایی که دارای حدقه چشم گرد هستند تنها می توانند در طول روز شکار کنند.

این دانشمندان با تمرکز بر روی ارتباط میان شکل حدقه چشم و توانایی شکار در شب یا روز دریافتند که در طول تکامل مارها شکل حدقه چشم در این خزندگان بارها تغییر کرده و همین مسئله تغییراتی را در عادت شکار آنها به وجود آورده است.

به گفته این محققان، یک حدقه چشم باریک عمودی با افزایش عمق میدان دید به شکارچی کمک می کند و به آن اجازه می دهد که قبل از پریدن به روی شکار مدت طولانی تری مخفی بماند.

در تفاوت با چشمهای افقی، حدقه های عمودی، عمق میدان دید را بدون کاهش نور و کاهش تواناییهای بصری افزایش می دهند و بنابراین برای دید در شب بسیار مطلوبند.