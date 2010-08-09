برنامه ریزیهای لازم برای پوشش خبری سفر سوم دولت به گلستان انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدعلی احمدی صبح دوشنبه در نشست با معاونان این مرکز افزود: بررسی و تحلیل سفرهای قبلی رئیس جمهور با حضور مدیران، کارشناسان و نمایندگان استان در برنامه های صدا و سیما می تواند زمینه ساز اجرای مطلوب دستاوردهای سفر سوم باشد.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی لازم برای زمینه سازی حضور مردم و پوشش رسانه ای دور سوم سفر هیئت دولت به استان صورت گرفته است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان نیز گفت: نقش صدا و سیما در حضور آگاهانه و پرشور مردم تاثیرگذار است.

فتح الله نوری خواستار اطلاع رسانی بیشتر اقدامات و خدمات دولت به مردم در رسانه استانی شد.

335 مصوبه برای سفر سوم دولت به گلستان پیشنهاد شده است.