به گزارش خبرنگار مهر، سید شمسالدین حسینی امروز در نشستی با خبرنگاران در خصوص تحریمها و بیانیه اخیر اتحادیه اروپا گفت: ایران به هیچ وجه از تحریمها استقبال نمیکند و از اینکه قطعنامه جدیدی بر علیه ایران صادر شود خوشحال نمیشویم.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه به هیچ وجه حاضر نیستیم آینده را فدای امروز کنیم، افزود: در حال حاضر سعی میکنیم فشارها از این ناحیه را مدیریت کرده تا تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان از این مرحله عبور کنند.
وی تاکید کرد: قطعنامههای اخیر اتحادیه اروپا و خزانهداری امریکا نشان داد به رغم تسلط این گونه کشورها بر نهادهای بینالمللی، نفس این سلطهطلبیها موفقیتآمیز نبوده است.
حسینی تاکید کرد: این گونه تحریمها به هیچ وجه موثر نیست و با گذشت زمان به عهدنامهای شبیه "عهدنامه شعب ابوطالب" که موریانهها آن را خوردند تبدیل خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیان صحت این گونه گفتهها اعلام کرد: شاخص بورس هم اکنون از مرز 16 هزار و 600 واحد گذشته و نسبت به ابتدای امسال (طی 4 ماه و 17 روز) 6/32 درصد رشد داشته است، همچنین شاخص صنعت با رشد 7/32 درصدی مواجه شد.
وی ارزش بازار سرمایه را هم اکنون 78 هزار و 600 میلیارد تومان با رشد 20.6 درصد اعلام کرد و افزود: همچنین آمارهای گمرک نشان میدهد که صادرات کشور طی 4 ماهه گذشته با رشد 21 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 9 میلیارد و 145 میلیون دلار بوده است.
وی ادامه داد: بدون احتساب میعانات گازی یعنی حجم صادرات غیرنفتی طی همین مدت بالغ بر 7 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این رقم 6 میلیارد و 300 میلیون دلار بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین حجم واردات کشور براساس آمار گمرک طی مدت مذکور را 18 میلیارد و 500 میلیون دلار با رشد 3/17 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل اعلام کرد و افزود: حجم تجارت خارجی طی این مدت مثبت بوده و با وجود فشارها و هیاهوها رشد صادرات غیر نفتی 4 واحد درصد از رشد واردات بیشتر بوده است.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالات خبرنگاران گفت: کاهش مطالبات معوق بانکی نشاندهنده توانمندی فعالان اقتصادی است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به محدودیتهایی که شرکتهای بیمه اروپایی برای شرکتهای بیمه ایرانی با توجه به تحریمها به وجود آورده است گفت: این شرکتها به شرکتهای بیمه ایرانی اعلام کردهاند که نمیتوانند پوششهای بیمهای را به ما ارایه نمایند. ما نیز در پاسخ آنها تصمیم گرفتیم که شرکتهای بیمه ایرانی را جایگزین پوششهای بیمهای این گونه کشورها قرار دهیم و از ظرفیتهای داخلی استفاده کنیم.
وی در خصوص موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور گفت: هم اکنون سازمان سرمایه گذاری خارجی با توجه به وظایف قانونی خود مرجع و مسئول و متولی سرمایه گذاران خارجی است اما برای تسریع در روند سرمایهگذاری خارجی اختیاراتی را به مقامات استانی ارایه کردیم که آیین نامه آن نیز تصویب و ابلاغ شد که براساس آن دامداران به عنوان رئیس ستادهای استانی مسئول هستند.
حسینی گفت: همچنین در راستای پشتیبانیهای مالی اصلاحاتی در مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی انجام گرفت که بر این اساس سرمایهگذاری در بورس تصویب شد و از این محل نیز بخشی از رشد شاخص بورس به جذب منابع خارجی باز می گردد و همچنین محدودیتهای سرمایهگذاران خارجی برای استفاده از منابع داخلی نیز تصویب شد.
وی مناسبات دو جانبه و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در ایران توسط بخشهای مختلف را به سرمایهگذاران خارجی از دیگر اقدامات اعلام کرد.
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