تعداد مصدومان استقلال زياد شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" استقلالي ها دراين مسابقه عليرضا نيكبخت واحدي را بخاطرمصدوميت شديد براي دوبازي ازدست دادند. نيكبخت بخاطركشيدگي كشاله پاي چپش بازي سوم مقابل فجرسپاسي را ازدست داد واحتمال دارد دربازي چهارم مقابل پگاه نيزنتواند آبيها را همراهي نمايد.

اين درحاليست كه پيروزقرباني،علي سامره وفرزاد مجيدي نيزبه دليل مصدوميت حضورشان دربازي بعد بعيد به نظرمي رسد.

گفتني است: استقلال كه ازدوبازي پيشين خود مقابل استقلال اهواز وصبا باتري تنها دوامتياز كسب كرده بااين تعداد مصدوم كاردشواري را درادامه راه خواهد داشت وامير قلعه نويي بايد براي اين مشكل چاره تازه اي بينديشد.