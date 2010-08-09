یک فیلم کمدی "آغاز" را از صدر جدول فروش به زیر کشید

به گزارش مهراز ورایتی به این ترتیب یک کمدی به صدر نشینی فیلم " آغاز" ساخته کریستوفر نولان خاتمه داد."آغاز" این هفته 6/18 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را به 7/227 میلیون دلار رساند.



در فیلم " آدم های دیگر" فرل و والبرگ نقش دو گارآگاه بی دست وپا را بازی می کنند.این فیلم در 3651 سالن سینما اکران شده است.صدر نشینی " آدم های دیگر" در حالی رخ می دهد که میزان فروش " آغاز" نسبت به هفته گذشته 32 درصد افت فروش داشته است.سومین فیلم پرفروش آخر هفته گذشته " رقص پا" سه بعدی بود که در 2435 سالن سینما 5/15 میلیون دلار فروخت.



در اکران جهانی انیمیشن " داستان اسباب بازی 3" این هفته نیز به صدر نشینی خود ادامه داد و با فروش 4/29 میلیون دلار مجموع فروش خود را به 7/498 میلیون دلار رساند.به این ترتیب " داستان اسباب بازی 3" تا کنون به سومین انیمیشن پرفروش تاریخ در اکران جهانی تبدیل شده است. " پیدا کردن نمو" و " عصر یخ : سقوط دایناسور ها" در رده های اول و دوم پر فروش تربن انیمیشن های تاریخ در اکران جهانی تبدیل شده اند.

