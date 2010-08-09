برگزاری 160 نفر روز دوره آموزشی برای نوعروسان استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین مراسم اختتامیه دوره های سوم و چهارم آموزش زوجهای جوان پیش از ظهردوشنبه در بنیان ازدواج قزوین برگزار شد.

مدیرعامل موسسه بنیان ازدواج استان قزوین در این مراسم اظهار داشت: 31 نفر از نوعروسان در سومین دوره آموزشی به مدت سه روز و 15 نفر در دوره چهارم به مدت چهار روز ;که با همکاری دفتر پاسخگویی به پرسشهای دینی حوزه علمیه و موسسه بنیان ازدواج استان قزوین برگزار شد شرکت کردند.

تقی میرزایی گفت: در این دوره های آموزشی نوعروسان با موضوعاتی چون آئین همسرداری، مهارتهای زندگی و احکام ازدواج با تدریس اساتید مجرب و کارشناسان مذهبی آشنا شدند.

وی افزود: خوشبختانه این دوره ها با استقبال خوب نوعروسان مواجه شده و افراد زیادی خواستار برگزاری آموزشهای مداوم جهت بالا رفتن سطح آگاهی خود شده اند.

مدیرعامل مؤسسه بنیان ازدواج استان قزوین گفت: در این دوره آموزشی بسته فرهنگی حاوی سی دی با موضوعات تربیت فرزند، روابط زن و مرد در کتاب روانشناسی به شرکت کنندگان داده شده است.

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آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین هم در این مراسم گفت: اقدام بنیان ازدواج در آموزش زوجهای جوان کار پسندیده ای است که باید تداوم داشته باشد.

وی افزود: باید با کمک یکدیگر و مشارکت همه مردم بتوانیم مشکلات موجود در مسیر ازدواج نسل جوان را برطرف کنیم.

حجت الاسلام عباسی مدیر حوزه علمیه قزوین هم در مراسم اختتامیه چهارمین دوره آموزشی در خصوص کرامت ازدواج و توجه به تامین تسهیلات لازم برای جوانان مطالبی بیان کرد.

در مراسم اختتامیه این دوره ها که با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه در استان، تعدادی از مسئولان حوزه علمیه قزوین و هیئت مدیره بنیان ازدواج به افراد برتر دوره ها جوایزی از جمله اعزام به مشهد مقدس برای زیارت امام رضا (ع) و لوازم خانگی اهداء شد.