کاهش زمان پرداخت خسارت سوانح هوایی از 730 به 50 روز

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سهامیان امروز در یک نشست خبری با اشاره به اینکه رسالت های بیمه ایران حفظ مرزهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی است، گفت:عموما شرکتهای بیمه برای دریافت سودهای غیرمتعارف تشکیل نشده اند.

مدیر عامل بیمه ایران با بیان ضریب نفوذ بالای بیمه در کشور از پایین بودن این ضریب در روستاها انتقاد کرد و گفت: چرا در حال حاضر 30 درصد از جمعیت روستایی کشور بیمه نیستند.

وی بحث تحریمها برای صنعت بیمه را یک فرصت طلایی دانست و گفت: در حال حاضر از نظر پوشش بیمه ای در داخل کشور مشکلی وجود ندارد.

سهامیان با بیان اینکه در راستای اجرای طرح تحول صنعت بیمه اقدامات مناسبی صورت گرفته است، افزود: طرح بیمه طلایی فرهنگیان نیز از اردیبهشت سالجاری به اجرا درآمده است.

مدیر عامل بیمه ایران همچنین از کاهش مدت زمان پرداخت خسارت بیمه ای توسط بیمه ایران در حوادث هوایی خبر داد و گفت: این پروسه از بیش از دو سال در گذشته به 50 روز در حال حاضر کاهش یافته است.