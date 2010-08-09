به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال یکشنبه شب با قهرمانی در رقابت‏های AVC کاپ آسیا نخستین رویداد رسمی سال جاری را با موفقیت صددرصد به پایان رساند.

مربیان و بازیکنان این تیم از این پس باید به فکر حضور در مسابقات قهرمانی جهان باشند که سال گذشته به واسطه فینالیست شدن و نایب قهرمانی در آسیا سهمیه حضور در آن را بدست آوردند. به همین منظور مرحله جدید تمرینات تیم ملی والیبال از 27 مردادماه آغاز خواهد شد.

حسین معدنی سرمربی تیم ملی والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: البته به تمام بازیکنان برنامه بدنسازی و تمرینات هوازی داده شده تا در فاصله 10 روزه میان قهرمانی در AVC کاپ آسیا و آغاز دور جدید تمرینات، آنها را اجرا کنند.

وی با تاکید بر اینکه به دلیل مصدومیت تعداد زیادی از بازیکنان این فاصله زمانی را برای شروع دوباره تمرینات لحاظ کردیم، تصریح کرد: در روز نخست اردو از تمام بازیکنان تست آمادگی جسمانی گرفته می‏شود تا نسبت به چگونگی پیگیری تمرینات انفرادی آنها واقف شویم.

سرمربی تیم ملی والیبال همچنین با تاکید بر اینکه هیچ یک از 12 بازیکن شرکت کننده در مسابقات AVC کاپ از ترکیب تیم برای برپایی اردوهای آتی حذف نمی‌شود یادآوری کرد که سه چهار بازیکن در دور جدید تمرینات به جمع اردونشینان ملحق خواهند شد.

وی گفت: این اجازه را داریم که با 14 بازیکن در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کنیم. برای استفاده از این فرصت باید بازیکنان جدیدی را تست کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی جهان مهرماه در ایتالیا برگزار می‎شود. تیم ملی ایران در گروه A این مسابقات با تیم‎های ایتالیا، ژاپن و مصر دیدار خواهد کرد.