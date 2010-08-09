معاونت فرهنگی ارشاد عنوان غرفه برتر را در همایش ایرانیان خارج از کشور به دست آورد

مهدی جعفری مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: غرفه معاونت فرهنگی در دومین همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور به عنوان غرفه برتر انتخاب شد.

وی افزود: در این همایش نمایشگاهی 4 روزه از تازه‌های علم و فناوری، فرهنگ و اقتصاد ایران در محل سالن اجلاس سران و در فضایی به وسعت 5 هزار متر مربع و با شرکت 50 غرفه‌دار در زمینه فناوری نوین، اقتصاد و برنامه ریزی فرهنگی برگزار شد که در پایان این همایش غرفه معاونت فرهنگی با عنوان غرفه برتر انتخاب شد.

به گفته جعفری معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در این نمایشگاه بیش از 500 کتاب فرهنگی و هنری در غرفه‌اش که فضای آن حدود 100 متر مربع بود عرضه کرد که استقبال خوبی از این آثار به عمل آمد.

برخی از غرفه‌های فرهنگی نمایشگاه مذکور را فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، فرهنگستان هنر، سازمان میراث فرهنگی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز امور زنان و مشارکت خانواده نهاد ریاست جمهوری، سازمان اسناد کتابخانه ملی و مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی تشکیل می‌دادند.