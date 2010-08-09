مجلس در برابر رفتار قانون گریزانه و سرکشانه بی تفاوت نمی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی، گفت: طبیعی است وقتی رئیس‌جمهور که مجری قانون اساسی است و به اجرای آن قسم خورده است از اجرای قانون سرپیچی می‌کند، آموزش بسیار بدی برای مردم دارد و از آن بدتر این است که رابطه‌ دو قوه را تیره و تاریک می‌کنند و کشور را که علی‌الاصول باید با همکاری و همیاری قوای سه‌ گانه اداره شود دچار ضرر و آسیب می‌کند.

نماینده تهران در مجلس اقدام رئیس مجلس برای ابلاغ مستقیم قوانین به روزنامه‌ رسمی و کمک به اجرایی شدن آن را مبتنی بر قانونی خواند که این کار را برای رئیس مجلس برای معطل نماندن قانون الزامی می‌کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به امتناع رئیس‌جمهور از ابلاغ قوانین مصوب مجلس به دستگاه‌ها و ابلاغ این قوانین توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی تصریح کرد: البته طبیعی است که مجلس نمی‌تواند در برابر این رفتار قانون‌گریزانه و سرکشانه نسبت به قانون بی‌تفاوت بماند و قاعدتاً به تدریج ناچار به مرحله‌ای می‌رسد که از اختیارات قانونی خود برای مقابله با این رفتار قانون‌شکنانه‌ دولت استفاده کند.

این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به اینکه طبق قانون، رئیس‌جمهور موظف است بعد از ارسال یک قانون توسط رئیس مجلس ظرف پنج روز آن را امضاء کرده و برای اجرا ابلاغ کند، گفت: همزمان با طی این روند، روزنامه‌ رسمی نیز باید این قانون را چاپ کرده و بعد از گذشت 15 روز، قانون باید اجرایی ‌شود اما متاسفانه در دولت نهم و دهم پیش آمده است که رئیس‌جمهور به این وظیفه‌ مصرح قانونی خود عمل نمی‌کند و استدلال‌های نادرستی می‌آورند که قانون را نمی ‌پسندند و یا اجرای آن مشکل است و یا به ضرر ملت آن را قلمداد می‌کنند.

توکلی با یادآوری اینکه در این ‌گونه موارد، طبق قانونی که مجالس گذشته تصویب کرده‌اند رئیس مجلس برای آنکه قوه‌ مقننه از اعمال اراده‌ مردم محروم نشود، باید خود راساًً نامه نوشته و قانون را به روزنامه رسمی ارسال کند در پایان افزود: از آنجا که این موارد اخیراً مکرر پیش آمده و رئیس جمهور از انجام وظیفه‌ای که قانون اساسی برای آن حکم کرده است و ایشان هم به اجرای آن قسم خورده، استنکاف می‌کند طبیعتاً موارد استفاده از قانونی که رئیس مجلس را ملزم به انجام وظیفه می‌کند، زیاد شده است.