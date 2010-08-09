اجرای طرح نابودی موشها با استفاده از گاز اگزوز خودروها در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حسن پور در مورد نابودی موشهای سطح شهر با استفاده از گاز اگزوز خودروها بیان کرد: طرح پایلوت نابودی موشهای سطح شهر تهران توسط تعدادی از دانشجویان و اعضاء هیات علمی به صورت پروژه ای در یکی ازمحلات نقاط مرکزی شهر تهران که از بافت متراکم برخوردار بوده با فاصله از مکان مسکونی آن محله در حال اجرا است.

وی در ادامه تاکید کرد: وظیفه شهرداری تهران در خصوص نابودی حیوانات موذی همچون موش، کنترل آنها است که به این منظورهم اکنون کنترل موشها از طریق سم و تله انجام می شود.

معاون هماهنگی امور مناطق و زیست محیطی شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع شهرداری تهران افزود: طرح نابودی موشها از طریق گاز اگزوز خودرو ها به صورت پایلوت به انجام می رسد تا طرح مورد ازریابی قرار گرفته و معایب و محاسن آن به طور دقیق شناسایی شود.

حسن پور در مورد چگونگی عملکرد طرح نابودی موشها با دود اگزوز بیان کرد: این روش تدخینی (گازدهی) است که در آن به کلونی موشها گاز مونوکسید کربن (از خروجی خودروها) تزریق می شود البته پیش از این کار تمامی منفذ اطراف مسدود شده و تنها یک منفذ باقی مانده از طریق لوله مخصوص وارد یک سبد می شود تا موشهایی که در کلونی خفه نشده اند در هنگام خروج به داخل این سبد بیفتند.

وی با اشاره به اینکه سه نوع موش در شهر تهران وجود دارد که از طریق بنادر و محموله بارها وارد شده است، اظهار امیدواری کرد که در صورت نتیجه بخش بودن طرح نابودی موش ها با دود اگزوز، شهرداری تهران اجرای این طرح را در تمام سطح شهر به انجام می رساند.



