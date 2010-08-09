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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۱۷

نشت نفت در خلیج مکزیک 6.1 میلیارد دلار به بی پی خسارت زد

نشت نفت در خلیج مکزیک 6.1 میلیارد دلار به بی پی خسارت زد

شرکت بریتیش پترولیوم امروز دوشنبه اعلام کرد که این شرکت در پی بروز فاجعه زیست محیطی نشت نفت در خلیج مکزیک تاکنون مبلغ 6.1 میلیارد دلار را هزینه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این هزینه ها شامل مهار نشت نفت، حفاری چاه تخلیه و مبلغ پرداخت شده به کسانی هست که زندگی آنها تحت تاثیر نشت نفت در خلیج مکزیک قرار گرفته است.    

شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم همچنین 25 تیرماه اعلام کرد که برای اولین بار از ماه آوریل (اواسط فروردین ماه) تاکنون موفق به مهار موقت نشت نفت در خلیج مکزیک شده است.

از زمان بروز بحران لکه نفتی در بیستم آوریل، شرکت بریتیش پترولیوم زیانهای هنگفتی را متقبل شده ودر این مدت ارزش سهام این شرکت 40 درصد کاهش یافته بود. این مسئله، انتقاد دولت آمریکا را نیز به دنبال داشته است، به طوری که انتقادهای دولت اوباما از عملکرد این شرکت انگلیسی و خشم هواداران محیط زیست، نگرانیهایی را در بین دولتمردان انگلیسی به وجود آورده است.

کد مطلب 1130560

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