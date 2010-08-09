به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت رشته پزشکی 7/16 درصد، رشته دندانپزشکی 12 درصد و رشته داروسازی 5/5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

ظرفیت پذیرش واقعی در مورد رشته پزشکی که به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده است 7/16 درصد است که این میزان در 10 سال گذشته بالاترین میزان افزایش در ظرفیت پزشکی بوده است. بر این اساس 3 هزار و 507 نفر در رشته پزشکی در کنکور 89 پذیرش می شوند.

همچنین 436 نفر ظرفیت برای پذیرش رشته پزشکی در واحدهای بین الملل در نظر گرفته شده است که افرادی که مجاز به انتخاب رشته هستند نیز امکان انتخاب آن رشته ها را دارند.

ظرفیت رشته ها در گروه علوم تجربی در کنکور 89 در مجموع دوره های روزانه، استانهای محروم، مراکز تربیت معلم، شبانه، نیمه حضوری، پیام نور، موسسات غیرانتفاعی، مجازی و بین الملل 116 هزار و 112 نفر است که 34 هزار نفر در دوره های روزانه، 6 هزار و 119 نفر در دوره شبانه و 995 نفر در واحدهای بین الملل پذیرفته می شوند.