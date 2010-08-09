مصوبه شهر نمونه گردشگری شهمیرزاد باید اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهمیرزاد، محمد هادی عموزاده صبح دوشنبه در مراسم معرفی سی و پنجمین شهردار شهمیرزاد گفت: مصوبه شهر نمونه گردشگری بین المللی از مصوبات سفر استانی هیئت دولت به استان سمنان است که باید شهردار شهمیرزاد این مصوبه را به مرحله اجرا درآورد.

به گفته وی، یکی از وظایف کلیدی شهرداری شهمیرزاد اجرایی کردن و توسعه صنعت گردشگری در شهمیرزاد است و باید به دنبال جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در این زمینه باشد.

معاون استاندار سمنان با اشاره به ساخت هتل از مصوبات سفر هیئت دولت در شهمیرزاد گفت: ساخت هتل باید به صورت جدی پیگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه باید برای توسعه شهر شهمیرزاد سرمایه‌گذاری صورت پذیرد، گفت: سرمایه گذار شهمیرزادی در کشور کم نیست و مدیران شهمیرزادی در صنایع مهم کشور هستند و باید از ظرفیت های موجود استفاده کرد.

عموزاده یاد آور شد: امیدواریم روزی تله کابین شهمیرزاد احداث شود به طوری که مبداء آن شهمیرزاد و مقصد آن مازندران باشد تا شهروندان از منطقه کوهستانی این شهر استفاده کنند.

فرماندار مهدیشهرنیز در این مراسم با تقدیر از تلاش های عبدالخالق خاکسار شهردار سابق شهمیرزاد خواستار همیاری و همکاری شهردار و شورای شهر در جهت توسعه شهمیرزاد شدند.

در این مراسم با تقدیر از زحمات عبدالخالق خاکسارشهردار سابق و سعید ایرانبخش سرپرست شهرداری شهمیرزاد، حسین الماسی مفیدی به عنوان شهردار جدید شهمیرزاد معرفی شد.

الماسی با سابقه 18 سال در بخش های اجرایی و شهرداری ها، معاون شهرداری بومهن و سرپرستی شهردار بومهن، کارشناس اداره کل امور شوراها و کارشناس دفتر معاون عمرانی وزیر کشور بوده است.