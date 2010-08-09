شرکت 120 نفر در کارگاه آموزشی تخصصی نشریات استان قزوین

یه گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، نخستین کارگاه آموزشی نشریات با عنوان الفبا با حضور 120 نفر از اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قزوین به مدت دو روز برگزار شده است.

این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح آگاهی، دانش، تخصص و پرورش نیروهای مسجدی و انقلابی برای انجام فعالیتهای رسانه ای و روزنامه نگاری در سالن اجتماعات مولانای مجتمع فرهنگی ارشاد قزوین برگزار شده است.

شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی با مباحث جنگ روانی در رسانه، خبرنویسی در رسانه، گزارش و مصاحبه، درک فرم و محتوا، طراحی قالب و ساختار نشریه، خلاقیت تجسمی در گرافیک مطبوعاتی، رویکرد روایی به گزارش، گفتگو و ویرایش از مبدا آشنا شدند.

در پایان این کارگاه آموزشی که با همکاری کانون تخصصی انتشارات و تبلیغات سوخته چنار و دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان قزوین برگزار شده است، یک بسته آموزشی شامل کتاب های درسی دفتر توسعه مطالعات رسانه ها در اختیار هنرجویان قرارمی گیرد.

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با حضور در آزمون می توانند گواهینامه این دوره را نیز دریافت کنند.

این دوره آموزشی با برنامه ریزی های انجام شده در قالب آموزش های مکاتباتی، مجازی و کارگاهی ادامه خواهد داشت.

