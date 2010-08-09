مهدی تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آخرین وضعیت پرسپولیس در آستانه بازی مقابل صنعت نفت آبادان اظهار داشت: طبیعتا بعد از پیروزی مقابل سایپا تمامی بازیکنان از نظر فنی و روحی در شرایط بسیار خوبی قرار دارند و آماده بازی مقابل صنعتنفت میشوند.
وی افزود: پس از یک روز استراحت تمرینات خود را از امروز دنبال می کنیم. صنعتنفت تیم صدرنشین لیگ است و ما برای اینکه خودمان را به صدر جدول نزدیک کنیم به 3 امتیاز این بازی احتیاج داریم. تکتک امتیازات بازی های ابتدایی لیگ، ممکن است در هفتههای پایانی به کمک ما بیاید و راه را برای قهرمانی هموارتر کند.
مربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد تمرین بدون ملیپوشان برای این مسابقه گفت: متاسفانه این بازی تدارکاتی به جزء مشکل برای ما چیزی ندارد. بازیکنان پس از 3 هفته رفتهرفته شرایط بهتری پیدا کرده بودند و تیم در حال شکل گرفتن بودند اما دقیقا در همین زمان 5 بازیکن اصلی خود را چند روزی در اختیار نداریم و مجبوریم بدون آنها تمرین کنیم.
تارتار در ادامه افزود: این بازی از ابتدا قرار بود در تهران مقابل اوکراین برگزار بشود که در آن شکل مشکلات ما کمتر بود اما با این سفر بازیکنان خسته به باشگاهها برمیگردند. جالب است حق انتقاد هم نداریم! یکی نیست بگوید اگر ما که اهالی فوتبال هستیم از این برنامهریزیهای غلط انتقاد نکنیم، مردم کوچه و بازار باید انتقاد کنند؟
وی با بیان اینکه" دود این برنامهریزی در نهایت به چشم تیمملی خواهد رفت"، گفت: برنامهریزی در فوتبال ما اشکال دارد و باید این اشکالات را برای پیشرفت فوتبال برطرف کنیم. همانطور که باشگاه با تیمملی همکاری میکند، مسئولان نیز باید منافع باشگاهها را در نظر بگیرند. حداقل کار این است که بازی ها را به تعویق بیاندازند.
مربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه افزود: بازیکنان ملیپوش بعد از بازگشت از اردوی تیم ملی باید در لیگ بازی کنند. این مسئله یا ضربهای به آنها وارد میکند و یا باعث مصدومیت ملیپوشان میشود. در نهایت این اتفاقات به ضرر تیم ملی میشود و بازیکن در تیمملی هم نمیتواند بازی کند.
مهدی تارتار در ادامه صحبتهای خود با اشاره به دلیل حضور نداشتن شیث رضایی در لیست 18 نفره برای بازی مقابل سایپا، اظهار داشت: صادقانه میگویم که دلیل نیمکت نشینی شیث فقط مسائل فنی و بنا به نظر علی دایی بوده است. نه درگیری رخ داده و نه کسی با کسی مشکل دارد. برای علی دایی فرقی نمیکند چه کسی بازی کند بلکه مهم موفقیت پرسپولیس است.
این مربی در خصوص بازی در ورزشگاه بدون تماشاگر آبادان، تصریح کرد: به هرحال قانون برای همه باید به یک شکل اجرا بشود. ما مقابل سایپا بدون تماشاگر بودیم و حالا نوبت صنعتنفت است. هر چند پرسپولیس در آبادان تنها نبود و میتوانست از حمایت تماشاگرانش استفاده کند.
دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان از هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر، روز شنبه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار میشود.
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