سينماهاي سه استان كشور طرح بليط نيم بها را اجرا مي كنند

به گزارش خبرگزاري " مهر" درپي تصويب كميته حمايت ازسالنهاي سينما وموافقت مديران وصاحبان سالنهاي سينما درسه استان كشوروباهدف تشويق عموم مردم به حضوربيشتردرسالنهاي سينما، ازاين پس سينماهاي گيلان ، كرمان و ايلام درروزهاي شنبه براي علاقمندان طرح بليط نيم بها را اجرا مي كنند.

طرح عرضه بليط نيم بها كه ازسال گذشته درسينماهاي استان تهران به اجرا گذاشته شده بنا به آماروارقام موجود با استقبال گسترده علاقمندان واقشارمختلف مردم مواجه شد ودرآغازدومين سال خود به تدريج درسينماهاي سراسركشوربه اجراگذاشته خواهد شد. براساس اين طرح، سينماها موظف شده اند تا روزهاي شنبه همه هفته درتمامي سانس ها نسبت به فروش بليط نيم بها (50 درصد تخفيف) اقدام كنند.

اين گزارش حاكي است بنا به اعلام اداره كل نظارت ارزشيابي تمامي سينماهاي استان گيلان، سينماهاي شهرتماشا، نورودرخشان كرمان وهمچنين سينما، قدس ايلام، با پيوستن به طرح عرضه بليط نيم بها ازاين پس روزهاي شنبه همه هفته اين طرح را اجرا خواهند كرد. گفتني است به زودي سينماهاي سايراستانهاي كشورنيزبه اجراي طرح عرضه بليط نيم بها درروزهاي شنبه (روز آشتي با سينما) مبادرت مي كنند.