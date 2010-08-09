350 هزار کارگر در مازندران فعال هستند

علی بابایی کارنامی در گفتگو با خبرنگار مهردر ساری افزود: تعداد کارگران نیمه وقت، فصلی و قراردادی نیز در این شناسنامه دیده نشده است.

وی خاطر نشان کرد: به منظور حمایت از جامعه کارگری استان در آینده ای نزدیک جمعیت رهپویان عدالت در سایه ولایت توسط جامعه کارگری مازندران تشکیل خواهد شد.

رئیس کانون شورای اسلامی کار مازندران به هدف جمعیت رهپویان اشاره کرد و اظهار داشت: این جمعیت با هدف سازماندهی کلیه نیروها و تشکلهای کارگری و همچنین جمعیت اثر گذار در عرصه های مختلف اسلام و انقلاب اعلام موجودیت خواهد کرد.

بابایی کارنامی ادامه داد: جامعه کارگری از پتانسیل خوبی برای خدمت به مردم و حفظ دستاوردهای انقلاب برخوردار است.

وی افزود: کانون شورای کار مازندران تشکیل شده از واحدهای تولیدی-خدماتی-کشاورزی وصنعتی می باشد.

عضو هئیت مدیره کانون شورای کار کشور یادآور شد: تمام اعضاء کانون شورای کار برای خدمت رسانی به جامعه اسلامی از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

بابایی کارنامی تاکید کرد: تلاش و کوشش جامعه کارگری استقلال و پیشرفت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور عزیزمان را به دنبال خواهد داشت.